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11:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнении с обручем

22-летняя россиянка Дина Аверина завоевала золотую награду в упражнении с обручем на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария).

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Источник: РИА "Новости"

Российская спортсменка набрала 28,350 балла. Второе место заняла представительница Израиля Линой Ашрам (27,850), третьей стала белоруска Анастасия Салос (27,650).

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Дина Аверина является двукратной чемпионкой России, 13-кратной чемпионкой мира, а также восьмикратной чемпионкой Европы.

Отметим, что сегодня, 13 июня, на чемпионате Европы пройдут финалы в отдельных видах, что и станет завершением соревнований. На турнире будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), однако российские гимнастки этот отбор уже прошли.

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