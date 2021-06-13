Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнении с обручем

Отметим, что сегодня, 13 июня, на чемпионате Европы пройдут финалы в отдельных видах, что и станет завершением соревнований. На турнире будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), однако российские гимнастки этот отбор уже прошли.