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16:12 (мск), источник: ТАСС

Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по художественной гимнастике

ТАСС, 13 июня. Российские спортсменки завоевали шесть золотых, две серебряные и три бронзовые медали на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Соревнования завершились в болгарской Варне.

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Источник: РИА "Новости"

Российская команда заняла первое место в неофициальном медальном зачете. На втором месте турнир завершила сборная Израиля (2−2−3), на третьем — Болгарии (1−2−0).

В индивидуальных дисциплинах Дина и Арина Аверины выиграли четыре золотые медали из пяти. Дина победила в упражнениях с обручем, мячом и лентой, Арина — в многоборье. Кроме того, на счету сестер одна серебряная и две бронзовые награды.

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Также сборная России выиграла золотые медали в командном многоборье и групповом многоборье. Серебряная награда была завоевана в командном упражнении с пятью мячами, бронзовая — в командном упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами.

Чемпионат Европы проходил с 9 по 13 июня.

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