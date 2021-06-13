Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по художественной гимнастике

В индивидуальных дисциплинах Дина и Арина Аверины выиграли четыре золотые медали из пяти. Дина победила в упражнениях с обручем, мячом и лентой, Арина — в многоборье. Кроме того, на счету сестер одна серебряная и две бронзовые награды.