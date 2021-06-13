Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата Европы по художественной гимнастике

Российская команда заняла первое место в неофициальном медальном зачете. На втором месте турнир завершила сборная Израиля (2−2−3), на третьем — Болгарии (1−2−0).
В индивидуальных дисциплинах Дина и Арина Аверины выиграли четыре золотые медали из пяти. Дина победила в упражнениях с обручем, мячом и лентой, Арина — в многоборье. Кроме того, на счету сестер одна серебряная и две бронзовые награды.
Также сборная России выиграла золотые медали в командном многоборье и групповом многоборье. Серебряная награда была завоевана в командном упражнении с пятью мячами, бронзовая — в командном упражнении с тремя обручами и четырьмя булавами.
Чемпионат Европы проходил с 9 по 13 июня.