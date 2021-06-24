Винер-Усманова заявила, что не планирует ехать на Олимпийские игры

«У меня был ковид, и врачи запретили мне далеко лететь. Я проводила соревнования в Рио (на Олимпиаде 2016 года — прим. ТАСС) по мониторам: на одном [Маргарита] Мамун, на втором мониторе [Яна] Кудрявцева, на третьем тренировка групповых упражнений, на четвертом мониторе шли соревнования, и меня тренер спрашивал, кто сейчас выступает. Поэтому я была везде, и сейчас чемпионат Европы я тоже так провела. Мне так удобнее, больше ошибок вижу», — сказала она.