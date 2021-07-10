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20:40 (мск), источник: ТАСС

Дина Аверина заявила, что ставит себе цель «дожить до Олимпиады»

Сборная России будет готовиться к Играм в Токио во Владивостоке.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Гимнастка Дина Аверина понимает, что в рамках подготовки к Олимпийским играм ей придется перенести тяжелые нагрузки. Об этом она рассказала журналистам.

Олимпийский турнир по художественной гимнастике в Токио пройдет с 6 по 8 августа. Сборная России будет готовиться к соревнованиям во Владивостоке.

Не хочу представлять и думать о ближайшей подготовке, понимаю, что там будут сумасшедшие нагрузки. Ставлю себе цель дожить до Олимпиады.
Дина Аверина
российская гимнастка

По ее словам, главное — не думать о важности предстоящего турнира. «Вспоминаю первый чемпионат мира, куда мы ехали с Аришей как на обычные соревнования. Нужно выступать спокойно, показывать, чему мы научились», — отметила спортсменка.

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