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06:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия завоевала серебро в групповом многоборье в художественной гимнастике на ОИ-2020

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио по итогам двух упражнений.

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Источник: Reuters

Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Анастастия Татарева, Алиса Тищенко, Ангелина Шкатова продемонстрировали результат 90,400 балла. Золото выиграла Болгария, бронза досталась Италии.

Художественная гимнастика. Групповое многоборье

  1. Болгария — 92,100.
  2. Россия — 90,400.
  3. Италия — 87,700.
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Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. На данный момент сборная России занимает пятое место в медальном зачёте, завоевав 20 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовые награды. Лидирует сборная Китая: 38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей. На втором месте располагается сборная США (36−39−33), на третьем — Япония (27−12−17).

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