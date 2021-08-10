«Мне желают смерти». Судья из Украины рассказала о хейте за мнение о выступлении российской гимнастки

«Я ничего не читаю. Только то, что мне отдельно присылают. Я не собиралась быть ньюсмейкером. Просто Аня Ризатдинова (чемпионка мира и бронзовый призер Игр-2016 в Рио по художественной гимнастике из Украины. — Sport24) выложила у себя пост и получила кучу хейта. Мы с ней комментировали финал групповых упражнений на Олимпиаде, а после него она попросила меня рассказать, в чем была основная разница между Линой и Диной.

Мы записали видео, а потом, как я поняла, его везде растиражировали. Когда Татьяна Тарасова прокомментировала мой комментарий, я поняла, что происходит странное. Я высказалась с профессиональной точки зрения о произошедшем, а люди — с эмоциональной. Они не разбираются в тонкостях правил. Плюс они болели за свою спортсменку, что абсолютно нормально.



Я переживу хейт, который летит в мою сторону. Мне желают смерти, но я не понимаю, за что. За то, что я сказала о возможностях израильской гимнастки подниматься на полупальце? Она молодец, что смогла сделать этот тяжелый поворот. Никто не думал, что Линой сможет. Не совсем понимаю, почему я заслуживаю умереть из-за своего высказывания.



Аверины — очень хорошие спортсменки. Они принимали участие в соревнованиях, где побеждают те, кто выполнили свои программы лучше. Никто не виноват, что есть такие правила, по которым исполнение не имеет веса. Все работали по ним и понимали, что нужно сделать в этом олимпийском цикле для победы, — сказала Виноградная в разговоре с корреспондентом Sport24 Викторией Дмитриевой.