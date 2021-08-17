Гимнастка Солдатова опубликовала фото в майке без лифчика
Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.
Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.
Спортсменка выложила серию снимков, посвященную закату на берегу моря.
«На закате», — подписала публикацию Солдатова.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.