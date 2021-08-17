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11:44 (мск), источник: Sport24

Гимнастка Солдатова опубликовала фото в майке без лифчика

Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова на своей странице в инстаграме опубликовала новое фото.

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Спортсменка выложила серию снимков, посвященную закату на берегу моря.

Во время загрузки произошла ошибка.

«На закате», — подписала публикацию Солдатова.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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