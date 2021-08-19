Красавица-гимнастка из Германии отказалась от откровенных купальников. Ее довели неприличными сообщениями и фото

Гимнастки совершают самые разные движения. Трусы могут съехать и оголить то, что не нужно. Мы совершаем экстремальные движения и не можем следить за купальником во время соревнования. И мы просто хотим показать спортсменкам, что они могут надевать что угодно. Есть и другие варианты — не только купальник.



Самая большая проблема — фотографии. В интернете их столько! Снимки с соревнований, где я с раздвинутыми ногами в прыжке… Я не хочу такое видеть. Ты никогда не знаешь, куда они могут попасть. Это проблема не только для спортсменок постарше, но и для совсем юных. Закрытый костюм защищает всех.



Я согласна с мнением, что это спорт, а не эротическое шоу. Это мысль, которую мы хотим донести и популяризовать.



Мне нередко приходят неприличные сообщения и фотографии. Иногда это прямо отвратительно", — сказала Паулина в интервью Би-би-си.