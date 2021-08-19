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12:17 (мск), источник: Sport24

Красавица-гимнастка из Германии отказалась от откровенных купальников. Ее довели неприличными сообщениями и фото

Красавица-гимнастка из Германии Паулина Шефер, которая является чемпионкой мира 2017 года, объяснила, почему на Олимпийских играх в Токио она и ее соотечественницы отказались от откровенных купальников в пользу закрытых комбинезонов. 24-летняя спортсменка пожаловалась на неприличные сообщения и фотографии в инстаграме.

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Источник: Instagram

«Я думаю, что люди, которые смотрят этот спорт, смотрят его не ради коротких костюмов. А наша цель — не то, чтобы нас разглядывали. Мы хотим показать прекрасный спорт, красоту гимнастики. Это наша цель.

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Гимнастки совершают самые разные движения. Трусы могут съехать и оголить то, что не нужно. Мы совершаем экстремальные движения и не можем следить за купальником во время соревнования. И мы просто хотим показать спортсменкам, что они могут надевать что угодно. Есть и другие варианты — не только купальник.

Самая большая проблема — фотографии. В интернете их столько! Снимки с соревнований, где я с раздвинутыми ногами в прыжке… Я не хочу такое видеть. Ты никогда не знаешь, куда они могут попасть. Это проблема не только для спортсменок постарше, но и для совсем юных. Закрытый костюм защищает всех.

Я согласна с мнением, что это спорт, а не эротическое шоу. Это мысль, которую мы хотим донести и популяризовать.

Мне нередко приходят неприличные сообщения и фотографии. Иногда это прямо отвратительно", — сказала Паулина в интервью Би-би-си.

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Немецкие гимнастки вызвали огромный резонанс на Олимпийских играх в Токио, выступив в нетрадиционных для этого вида спорта костюмах:

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