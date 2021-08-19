Международная федерация гимнастики довольна работой судей на Играх в Токио

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«Технический комитет FIG по художественной гимнастике провел после соревнований тщательный анализ всех оценочных компонентов на каждом этапе соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. По итогам этого процесса мы можем подтвердить, что в составе судейской бригады не было выявлено предвзятости и нарушений», — говорится на сайте FIG.

«Технический комитет по художественной гимнастике подтверждает, что распределение мест и результаты Олимпиады в Токио в художественной гимнастике как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях являются справедливыми и беспристрастными. FIG установила строгие критерии для объективного отбора наиболее квалифицированных и непредвзятых судей для Олимпийских игр, и мы довольны их работой», — говорится в заявлении.