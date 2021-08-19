Всероссийская федерация художественной гимнастики подала апелляцию из-за судейства на Олимпиаде

IGF ранее провел проверку оценок на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио и не выявил нарушений в работе судейской бригады.
«Этого и следовало ожидать. Мы готовим дальнейшие материалы по этому делу и не намерены останавливаться. Были допущены неправомерные действия в ходе соревнований, нерегламентированные остановки, наши протесты не были рассмотрены по правилам. Если Дина сделала бы ошибку в 0,15, которая стоила бы ей золотой медали, то это было бы отчетливо видно… Наш протест уже был отправлен и будет рассмотрен исполкомом FIG. Василий Николаевич Титов (первый вице-президент FIG.— “Ъ”) должен получить ответ на наше письмо», — рассказала госпожа Винер-Усманова.
7 августа россиянка Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в личном многоборье по художественной гимнастике, набрав 107,650 балла. Победительница соревнований Линой Ашрам получила 107,800, хотя уронила ленту во время выступления. Россия впервые с 1996 года осталась без золота в соревнованиях по гимнастике. После этого Олимпийский комитет России отправил запрос руководству Международной федерации гимнастики. Госпожа Винер-Усманова заявила, что соревнования по художественной гимнастике в Токио стали полным крахом и позором.