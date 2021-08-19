Всероссийская федерация художественной гимнастики подала апелляцию из-за судейства на Олимпиаде

«Этого и следовало ожидать. Мы готовим дальнейшие материалы по этому делу и не намерены останавливаться. Были допущены неправомерные действия в ходе соревнований, нерегламентированные остановки, наши протесты не были рассмотрены по правилам. Если Дина сделала бы ошибку в 0,15, которая стоила бы ей золотой медали, то это было бы отчетливо видно… Наш протест уже был отправлен и будет рассмотрен исполкомом FIG. Василий Николаевич Титов (первый вице-президент FIG.— “Ъ”) должен получить ответ на наше письмо», — рассказала госпожа Винер-Усманова.