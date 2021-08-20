Международная федерация гимнастики отказалась предоставить протоколы по судейству Авериных

Руководитель делегации сборной России на Олимпиаде в Токио Андрей Конокотин заявил, что Международная федерация гимнастики (FIG) отказалась предоставить протоколы по итогам выступления российских спортсменок Дины и Арины Авериных в личном многоборье на Играх. Об этом сообщается на сайте ОКР.
Накануне представители FIG объявили, что федерация довольна судейством турнира в многоборье по художественной гимнастике на Играх в Японии. Технический комитет организации провёл проверку всех результатов и оценок судей, не выявив каких-либо нарушений.
«Важно отметить, что, помимо настоятельных заверений о честности и непредвзятости судейства и оценочной системы, в письме чётко прописан отказ предоставить результаты видеоанализа выступлений спортсменок в индивидуальном и командном многоборьях, а также детализированные протоколы выставления оценок и штрафных баллов участницам соревнований (судейские карточки), которые были запрошены нами ещё в Токио — 7 и 8 августа», — заявил Конокотин.
Напомним, что на Играх в Токио 13-кратную чемпионку мира Дину Аверину судьи поставили на второе место в многоборье, несмотря на то что получившая золото Ашрам в ходе выступления выронила ленту из рук. Сестра-близняшка Дины — Арина Аверина — в итоге стала только четвёртой. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет.
Во время соревнований судьи отклонили три протеста на оценки за выступления наших спортсменок. Дина Аверина считает, что золотой медали её лишили именно судьи. Той же точки зрения придерживаются и крупнейшие российские эксперты. ОКР попросил Международную федерацию гимнастики разъяснить ситуацию с работой арбитров на олимпийском турнире.