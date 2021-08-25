Гимнастка из СССР завершила карьеру только на Олимпиаде в Токио. Ей аплодировали спортсменки почти на 30 лет моложе
Оксана Чусовитина — легенда!
Оксана Чусовитина — легенда!
Люди влюбленные в спорт — это прекрасно.
Гимнастке Оксане Чусовитиной уже давно на 18, а она все также продолжает любить то, чем занимается. Игры в Токио для 46-летней спортсменки стали восьмыми в карьере. Больше из ее коллег не было ни у кого. Она, кстати, даже попала в книгу рекордов Гиннеса. И вот только сейчас представительница Узбекистана объявила о том, что уходит.
В столице Японии Оксана не смогли преодолеть квалификацию олимпийского турнира в опорном прыжке (ее коронка). Когда это стало понятно, Чусовитина тут же помахала в камеру со словами: «Спасибо большое, что болели. И все прощайте!
Впервые на Олимпиаду Чусовитина приехала в 1992-м. На Играх в Барселоне она была в составе Объединенной команды. В командном первенстве гимнастка выступала вместе с Татьяной Лысенко, Татьяной Гуцу, Еленой Грудневой, Розалией Галиевой и Светланой Богинской. Именно их успех смогли повторить россиянки в Токио.
После этого спортсменка не стала выступать за Россию, а осталась в родном Узбекистане. Вот только на Олимпиаде-1996 в Атланте она оказалась мимо финала в опорном прыжке. В Сиднее-2000 тоже ничего не получилось, но расстраиваться этому у Чусовитиной не было времени: вскоре Оксана стала мамой сына, котрого вместе с мужем Бахой Курбановым (борец
На помост Чусовитина вернулась через несколько месяцев после родов. Это время было действительно хорошим, потому что она удачно выступала на большинстве стартов. Правда, вскоре счастье омрачила болезнь Алишера. У мальчика обнаружили лейкемию. Достойного лечения, которое давало шансы на выздоровление, в Узбекистане не было, поэтому гимнастка приняла решение уехать в Германию.
На Олимпиаде в Афинах-2004 Чусовитина еще выступала за Узбекистан, а позже немцы предложили ей гражданство. И вот уже в 2008 году в Пекин она приехала в составе новой команды. Там она завоевала серебро в опорном прыжке, принеся сборной Германии первую медаль в спортивной гимнастике с 1936 года. Плюс ко всему этому еще и сыну стало лучше.
После Лондона-2012 (5-е место в прыжке) Чусовитину потянуло домой. Она хотела не только завершить карьеру там, но и принести команде Узбекистана медаль Олимпиады. Дома Оксана работала старшим тренером сборной, а также пыталась совмещать это дело со своими тренировками. В 2016 году она поехала в Рио, но мечта о награде не сбылась — 7-е место в опорном прыжке.
Уже никто не верил, что Чусовитина останется в спорте, но она смогла всех удивить. После серебра на Азиатских играх в 2018 году гимнастка заявила, подумывает о Токио. И она не только прошла отбор. Чусовитина подождала год, на который отложилась Олимпиады (многие ушли
Виктория Дмитриева