«Миллиметр — и ты без зубов». Мельникова — о любви и страхе, кайфе и злости

Капитан женской сборной по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. В интервью РИА Новости очаровательная спортсменка вспомнила о «тюрьме» и апатии перед Олимпиадой, рассказала о самом лучшем дне рождения и поделилась планами после завершения карьеры.

— Успеваете восстановить силы после Токио?

— Отдохнуть не получается. Потом как-нибудь… На Новый год, наверное (смеется). Потому что я сейчас планирую попробовать подготовиться к чемпионату мира. Не знаю, как пойдет. Так получилось, что от тренировок-то я отдыхаю, но в связи с таким плотным графиком — нет.

— Ваша медийная активность сейчас — прежде всего работа на себя или использование шанса, чтобы о гимнастике говорили как можно больше?

— Я на сто процентов пользуюсь шансом, потому что когда еще такое будет? Тем более что мы полтора года безвылазно сидели на закрытой базе. Сейчас стараюсь нагнать все, что упустила тогда.

— Верите, что бум вокруг спортивной гимнастики удастся удержать до следующей Олимпиады?

— Нет, конечно. Обычно после Олимпийских игр наступает пик, а потом он угасает. Происходят новые события, соревнования в других видах спорта. Да постоянный бум и не нужен. Мы — спортсмены, наша задача по большей части — тренироваться и выступать, а не шастать по съемкам и интервью.

Вроде у меня и популярность прибавилась, но я даже не знаю, как это оценивать, ведь у меня не было такой основной задачи. Как бонус — безумно приятно. Я очень сильно удивлена. Даже в Рио-2016 еще мало кто знал, что такое спортивная гимнастика, а сейчас многие люди могут рассказать, например, какие снаряды у нас есть.

Особенно важна популяризация не себя, а вида спорта, потому что хочется, чтобы детей было больше, расширялся выбор. Пока все равно мало идут в спортивную гимнастику, если сравнивать с той же Америкой. Там же бешеный поток детей, из которых всегда определенный процент — реальные таланты. Хочется, чтобы и у нас было так же.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5cded18b29d16972ecf" data-vnd="a5cded18b29d16972ecf" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5cded18b29d16972ecf" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ангелина продолжает карьеру?

— Правильно понимаю, что вы возобновите тренировки, почувствуете, как все идет, а затем будете решать по дальнейшей карьере?

— Да. Но я не знаю, успею ли подготовиться к чемпионату миру (в октябре). Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало. Если получится — хорошо, а если нет — рисковать не буду.

— Но даже если с чемпионатом мира не выйдет, вопрос карьеры останется в подвешенном состоянии? Все-таки золото этого турнира — самая очевидная спортивная вершина, которая вам не покорилась.

— Конечно, мне бы хотелось остаться до Парижа, но буду отталкиваться от своего настроения, что для меня очень важно. Плюс здоровье, что еще более важно. Гимнастика — такой вид спорта, что сегодня ты на пике, а завтра получил травму, вылетел на полгода и никуда не едешь. Это всегда тяжело пережить, поэтому трудно загадывать.

От спорта всегда хочется взять максимум, но нет каких-то конкретных задач. Их сложно ставить, ведь может произойти все что угодно. Можно очень сильно расстроиться, когда долго к чему-то идешь, а это не получается из-за какого-то внешнего фактора. Если же говорить о желании, то чемпионкой мира стать хочется — это круто! Тем более тогда у меня будут все титулы.

— В плане здоровья известна ваша проблема со зрением, а есть другие незакрытые моменты?

— Мне бы как раз сделать еще одну операцию на глаза, потому что у меня миопия. Хочу поправить зрение, уж очень надоело носить линзы (смеется). Это и на тренировках дает о себе знать, когда они сдвигаются при падениях. В остальном все пока нормально, нет серьезных травм.

— Психологически после завоевания золота Олимпиады будет проще получать чистый кайф от спорта, тренировок?

Читайте также От Карелии до Удмуртии: как регионы помогают людям заниматься спортом

— Чистый кайф на тренировках редко может быть (смеется). Есть чувство завершенности. Когда ты становишься олимпийским чемпионом, получаешь высшую награду, которая вообще может быть. Появляется ощущение, что ты сделал все, что мог.

— Какое из многочисленных олимпийских поздравлений запомнилось?

— Я очень сильно удивилась, прыгала от счастья и вылупила глаза, когда мне написал (актер) Александр Петров, что они всей семьей за меня болели и поздравляют. Была в диком шоке. Наверное, это поздравление — самое крутое. Вообще direct не особо читаю, там колоссальное количество сообщений.

— Вынуждены выделять для себя грань публичности в социальных сетях?

— Она на сто процентов есть. Сейчас люди в соцсетях стали позволять себе очень много. Порой читаю комментарии у некоторых публичных личностей, и люди перебарщивают: переходят на личности, пишут оскорбления. Для меня это неправильно, так нельзя. Не хочется никогда давать поводов для негатива, у нас в спорте его и так много. Например, на тренировках что-то не получается и ты каждый раз злишься, раздражаешься. Если еще и в жизни обращать внимание, что говорят в соцсетях и кто на чем пытается хайповать, то можно помереть.

Допинг, Байлз и скандалы

— Мы говорим спустя две недели после вашего возвращения из Токио. Олимпиада снится, накатывает ностальгия?

— Такого не было, тем более что в тех же интервью рассказываешь, постоянно вновь проживаешь эти моменты. Даже могу сказать, что не скучаю по Олимпийским играм (смеется). Это хорошо прошло, но все осталось там. Сейчас в жизни следующий этап, новые цели.

— Давайте сформулируем ваши впечатления от Игр в Токио, например, в трех словах или ассоциациях?

— Сила воли. Олимпийских дух, потому что именно он помогал настроению, вдохновению, концентрации. И, пожалуй, гордость за страну. Когда становишься олимпийским чемпионом, в душе огромная гордость за Россию.

— В олимпийской деревне удалось проникнуться атмосферой? А то поступали противоречивые отзывы из-за эпидемиологических ограничений.

— Да, на сто процентов. Мы с девочками были очень счастливы, что Олимпийские игры вообще проводят. Немного смутили некоторые моменты с условиями проживания, но мы закрыли на это глаза. Просто были рады, что Япония провела эти соревнования. Думаю, что в другой стране их сейчас лучше бы не организовали.

— Теперь у вас с командой еще больше совместного опыта за плечами. Вы подруги, напарницы, просто коллеги по сборной?

— У нас довольно дружественные отношения в команде, но возраст очень чувствуется. Есть девочки на четыре года младше меня, иногда непросто общаться, но в целом все нормально. Получается, мы с Лилей (Ахаимовой) старшие в команде и держимся вдвоем, а девочки помладше — друг с другом. Но все равно общаемся, в Токио жили все вместе, хорошо ладили. Обычно тренеры шутят, что мы старушки на фоне младших, которым по 15−16 лет. Наш возраст для гимнастики такой, когда многие уже заканчивают. Вот тренеры и шутят: «Уступите место старушкам!» (Смеется.).

— При этом и тренеры у нас в сборной довольно возрастные. С ними удается на этом фоне выстраивать контакт вне рабочих вопросов?

— Конечно. У нас вообще хорошие отношения с тренерами — я бы сказала, дружеские. Это помогает достигать целей, поддерживает на тренировках, то есть ощущается именно человеческое отношение.

— А какое отношение шло от иностранных спортсменов на Олимпиаде? Некоторые вспоминали о России в контексте допинга, сомнений в чистоте наших атлетов.

— Эмоционально у меня это не отложилось. В мире гимнастики сейчас царит такое большое уважение друг к другу… Раньше были моменты, когда сборная США вроде не здоровалась, но теперь это полностью ушло. Каждый спортсмен знает, через что прошел другой, и американские девочки тоже поддерживают нас. Ничего связанного с допингом нет. Вне гимнастики иногда что-то чувствуется, но это нормально для профессионального спорта. Каких-то явных разговоров о нас все равно нет, тем более что у нас нормальное судейство, все на своих местах.

Читайте также Байлз тренировалась в секретном зале перед бронзой Олимпиады в Токио

— Зато в этом контексте опять сложилась громкая история вокруг Симоны Байлз и ее снятия с нескольких соревнований. Вникали в разговоры, что разрешенные ей препараты запрещены в Токио?

— Здесь же нет точной информации, поэтому мы не можем об этом говорить. Она снялась из-за всем известной проблемы спортсменов. Мы называем это «заскок», когда ты не ориентируешься в пространстве. У меня такое тоже было, как и у всех в детстве, думаю. Ты хочешь сделать один винт, а делаешь два и не понимаешь, где ты. Это очень опасно, потому что мы делаем серьезные элементы. Это самый большой страх, который вообще может быть в гимнастике, поэтому Симона приняла правильное решение. От этого избавляет только время.

— Обидно, что зачастую самыми обсуждаемыми становятся истории именно со скандальным подтекстом?

— Людям всегда интересно то, что по большей части негативно. Это ж сколько можно обсуждать! Вот если позитивное — например, выиграл золотую медаль, — то назвал молодцом, поздравил, порадовался. А негатив надо обсудить с одним, потом с другим. Это бесконечно, потому и нет обиды.

«Хотелось плакать и чтобы все закончилось»

— В этом году получился самый запоминающийся день рождения?

— Наверное, да. Когда я узнала, что мы вылетаем в Токио 18 июля, очень расстроилась. Прекрасно понимала, как пройдет мой день рождения — просто в самолете. Мы вылетели ночью, а прилетели в четыре часа дня по местному времени. В деревню мы приехали уже в девять вечера. Я подумала: «Ммм, ну класс, день рождения прошел». Очень сильно расстроилась, но потом все переосмыслила и поняла, что это самый лучший подарок, который мог когда-либо быть. Полет на Олимпийские игры — это очень круто и очень памятно, несмотря на то, что я проспала весь путь (смеется).

— Не было сожаления, что потом чересчур быстро покинули Токио?

— Нет, очень хотелось домой как можно скорее. Когда ты вне дома и находишься в таком напряжении, выдохся эмоционально после соревнований, хочется к родным, друзьям, просто полежать на своей кровати. Мы даже с девочками после командного финала шутили: «Ну что, домой поедем? Все равно уже золото, можно дальше не выступать». (Смеется.).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CR6eAgHIuRb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CR6eAgHIuRb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CR6eAgHIuRb/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Что особенно запомнилось из других соревнований?

— Меня очень впечатлил женский волейбол. Я не могла тренироваться, потому что они мячи забивают каждые три-четыре секунды! Меня это очень захватило, стала переживать за команду. Каждый раз радовалась, когда они забивали мяч, и каждый раз расстраивалась, когда забивали им. Для меня этот вид спорт получился очень эмоциональным, даже отвлекалась от своих тренировок (смеется).

— В итоговом медальном зачете сборная России заняла пятое место. Формально это антирекорд, за что некоторые зацепились, пошли споры. Вам не кажется, что командному зачету у нас вообще уделяется слишком много внимания? Порой вкупе с агрессивной и даже военной риторикой, из-за чего на второй план задвигаются сами спортсмены, их судьбы и истории.

— Мне сложно рассуждать об этом, потому что я даже не видела эти дискуссии. Мне кажется, пятое место — достойный результат. Всегда хочется большего, но в любом случае все готовились на сто процентов, старались и выкладывались. Если же говорят какие-то плохие слова в сторону спортсменов, это всегда обидно.

Некоторые люди не до конца понимают, сколько мы тратим на спорт, сколько отдаем. Для меня вот камнем преткновения стали полтора года сидения на закрытой базе. Это было ужасно — дикий ад. Ты сидишь взаперти, и тебе нельзя даже сходить в магазин как обычному человеку. Мы заказывали себе через доставку банальные средства гигиены, не видели других людей, ходили в одну и ту же столовую, ели одну и ту же еду. Даже на тренировках мы делали одно и то же. Это было ненормально…

Когда после этого я вышла в город, даже на ездящие машины засматривалась. Думала: «Господи, они двигаются!» У нас же на базе нельзя передвигаться на машине. Там можно было реально одичать. У меня начиналась апатия, я жила от тренировки до тренировки, ничего не хотелось делать. Заставляла себя заниматься итальянским, английским, что очень помогало. Но там все равно можно деградировать по полной (смеется).

У спортсмена есть особый характер, сила воли и духа, лидерские качества, которые помогают пережить сложные моменты, терпеть даже в невыносимых ситуациях. Мне кажется, ни один обычный человек не смог бы пройти то, что переживают спортсмены с детства. Вот на этом нужно акцентировать внимание.

— Психологически это было самое сложное время на профессиональном пути?

— Для меня да. Обычно я очень заинтересованный и активный человек, мне всегда хватает энергии — даже сейчас, когда весь день расписан. А на базе я понимала, что теряю свою активность. Приходила с тренировки, открывала Instagram и просто залипала. Обленилась по полной программе, чувствовала себя ужасно, потому что была не собой. Мне хотелось плакать, хотелось, чтобы все это быстрее закончилось. Когда через силу заставляла себя чем-то заниматься, это спасало.

— Это похоже на…

— …на тюрьму это похоже! (Смеется.).

— Настолько жесткие ассоциации?

— Конечно. Нам же даже посылки через забор передавали. Все было на сто процентов строго, но все прекрасно понимали, что есть определенные правила, которые мы должны соблюдать. Это правда было во благо спортсменам, потому что в нашей сборной в итоге практически не было проблем с ковидом. Мы за все это безумно благодарны, не очень хотелось готовиться-готовиться, а потом подхватить коронавирус и ехать домой. Такого я больше всего боялась, ведь на кону стояла мечта всей жизни.

— На этом фоне возникает еще больший контраст с какими-то яркими поступками, приключениями. Что самое безумное вы себе позволяли в жизни?

— А что можно делать… Если что-то физическое, то у меня есть голова на плечах и я прекрасно понимаю, что можно получить травму. Даже когда училась кататься на сноуборде, очень сильно переживала из-за проблем с коленями. В жизни безумия не было, в основном все риски в спорте. Особенно когда ты чуть не стукнулся о жердь, понимая, что еще миллиметр — и остался бы без зубов. В такие моменты осознаешь, что хватает драйва в жизни! (Смеется.).

Доброта и ненависть

— Что сейчас думаете о жизни после спорта?

— Хочу нагнать знания — все, что упустила в учебные годы. Плюс танцы, рисование, любые другие сферы. Занимаясь спортом, 15 лет просидела в зале, хотя в мире столько всего интересного. Так что после спорта посвящу себя «хотелкам». Мне хочется не вновь отдавать всю себя, а пожить «в себя», набраться знаний для какой-то новой сферы. Я же, считай, кроме гимнастики вообще ничего не знаю (смеется).

20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий Самые красивые россиянки на Олимпиаде

— Какие различия между Ангелиной Мельниковой на первой Олимпиаде в Рио и сейчас, в спорте и за его пределами?

— Очень сильные. Я всегда любила развиваться, во времена Рио была 16-летней девочкой, но уже читала взрослые, тяжелые книги. Да, была еще совсем ребенком, но с большим потенциалом. Если брать гимнастическую часть, то тогда меня готовил тренер, на сто процентов составляя план подготовки, говоря, что делать, разминать и т. д. Там результат полностью шел от работы тренера.

К Токио я уже подошла взрослым профессиональным спортсменом, потому что за спиной огромное количество стартов и жизненный опыт. Сейчас подготовка была уже абсолютно осознанной с моей стороны. От тренеров мне помогали больше советы, поддержка, а в плане подготовки я практически сама решала, что и когда делать. Получается, в Рио и Токио были два разных человека.

Если говорить про общее развитие, то дикий скачок произошел с 18 до 19 лет. Внутри все поменялось, в том числе отношение к жизни, принципы, подход к спорту. Где-то за год я превратилась из подростка во взрослого человека. Все знания, накопленные до этого, сформировались в одно звено, что выдало бум. Все, что можно узнать, я в себя черпаю, и мне это нравится.

— Теперь в жизни вы такой же боец, как на помосте, или остаетесь более ранимой?

— Возможно, в спорте я немного понаглее и пожестче именно к себе. На помосте могу иногда разозлиться на себя, даже вспылить, а в жизни нет. Люблю себя, могу где-то пожалеть, но от спорта все равно многое остается. Например, не могу долго лежать в кровати даже в выходной. Всегда думаю: «Надо вставать!» Все эти «надо» — спортивные задатки, которые остаются, хоть убей. Мне это нравится, потому что я не люблю лентяев, хотя сама люблю полениться… Но все в меру! (Смеется.).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CRca5KWstn9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CRca5KWstn9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CRca5KWstn9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ангелина Мельникова (@gelyamelnikova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А что вас может разозлить или довести до слез в обычной жизни?

— Я просто ненавижу, когда люди не выполняют свою работу. Ненавижу медленных людей, меня это каждый раз злит. Прихожу, например, за документами или в банк, а там просто… Начинаю так дико злиться, что иногда перебарщиваю и веду довольно агрессивный диалог. Кажется, по-другому никак. Но иногда, когда разозлюсь на какого-то человека и вспылю, потом становится не по себе, некомфортно себя чувствую. В такие моменты мне сложно, потому что я нетерпеливая. Мне тяжело сидеть и ждать, когда я не понимаю, что можно рассусоливать сто лет, хотя работа на три секунды. На это даже смотреть не могу.

— Если пойти в обратную сторону — что может растрогать?

— Все что угодно. Я довольно ранимый человек, могу легко заплакать над фильмом. Мне всегда говорят, что я очень добрая. Я же еще люблю детей, и мне всегда жалко, когда какой-нибудь ребеночек упадет, сразу хочется пожалеть (смеется).

— Бывало, когда вашу доброту, открытость откровенно использовали?

— Конечно — как раз после Олимпийских игр, например. Забавно, когда становишься чемпионом, а у тебя сразу находится куча друзей, все куда-то приглашают. Человек, с которым вы никогда в жизни не общались, пишет, что надо встретиться. Это же смешно.

— Вы же вдобавок самая красивая гимнастка мира, как давно пишут! Приелось или каждый раз приятно?

— Это круто! Правда, по каким критериям оценивают? (Смеется.).