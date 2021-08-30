Гимнастки Аверины посетили малую родину
Российские гимнастки Арина и Дина Аверины посетили свою малую родину — город Заволжье.
Российские гимнастки Арина и Дина Аверины посетили свою малую родину — город Заволжье.
«Наконец-то мы добрались до города, где родились и начинали наш спортивный путь! Это город Заволжье. Хотим сказать большое спасибо администрации города, и отдельно всем заволжанам за такой красочный, интересный и
Напомним, что Победу на минувших Олимпийских играх — 2020 в Токио в индивидуальном многоборье одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).
После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина
19 августа в FIG заявили, что остались довольны судейством на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио. Также в организации отметили непредвзятость судейства.
На следующий день FIG отказался выдавать видеоанализ и протоколы по итогам выступления российских спортсменок. Позднее первый