Гимнастка Симона Байлз ответила на негативные комментарии в соцсетях

«Открытая критика в мой адрес и негативные комментарии позволяют мне надеяться, что ваши друзья и родственники не видят, что вы пишете в “Твиттере”. Это всё очень печально. Надеюсь, они никогда не совершат подобного и не пройдут через это», — написала Байлз на своей странице в «Твиттере».