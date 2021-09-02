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20:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Дина и Арина Аверины рассказали о купальниках для художественной гимнастики

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали, как выбирают купальники для выступлений.

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"Нас часто спрашивают, насколько важен костюм в художественной гимнастике. Мы решили ответить сразу всем.

В нашем виде спорта помимо элементов отдельно оцениваются артистизм, пластичность, есть и другие субъективные оценки. И костюм здесь тоже играет важнейшую роль. Если купальник не подходит под упражнение, музыку, образ, то могут снять за это баллы.

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Для хорошего купальника, который дополнит выступление, важны три момента.

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Первое, это стразы. Ведь купальники для художественной гимнастики считаются самыми эффектными. В среднем на них от 6 до 12 тысяч страз! Здесь важна каждая деталь и гарантия во всём. Нужны только лучшие материалы. Поэтому на купальники сборной стараются по возможности использовать стразы Сваровски и Stellux.

Второе, ткани высочайшего качества (у нас обычно итальянские ткани Carvico), тем более их там немного. Плюс нужны новинки, ведь дизайн костюмов постоянно совершенствуется.

И конечно, мастер по пошиву костюма, которому доверяешь. Мы работаем с несколькими российскими мастерами, они также шьют для других девочек нашей сборной и даже для сборных других стран. Желаем вам успешных и блестящих купальников«, — написали сёстры Аверины на своей странице в “Инстаграме”.

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