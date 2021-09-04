Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам пропустит чемпионат мира
Турнир пройдет с 18 по 24 октября в Японии.
Турнир пройдет с 18 по 24 октября в Японии.
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам пропустит октябрьский чемпионат мира в Японии. Об этом ТАСС сообщили в Израильской федерации гимнастики.
Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в Китакюсю.
«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — сообщили в федерации.
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