Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Линой Ашрам пропустит чемпионат мира

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике израильтянка Линой Ашрам пропустит октябрьский чемпионат мира в Японии. Об этом ТАСС сообщили в Израильской федерации гимнастики.

Чемпионат мира должен пройти с 18 по 24 октября в Китакюсю.

«По профессиональным соображениям мы решили не участвовать в чемпионате мира по художественной гимнастике в этом году», — сообщили в федерации.

Во Всероссийской федерации художественной гимнастки не согласились с результатами соревнований на Олимпийских играх в Токио, глава организации Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде позором. В борьбе за олимпийское золото в личном многоборье Ашрам обошла россиянку Дину Аверину несмотря на грубую ошибку — потерю предмета.