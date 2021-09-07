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12:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Израиля по художественной гимнастике не выступит на чемпионате мира

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сборная Израиля по художественной гимнастике не примет участия в чемпионате мира, сообщается на сайте Международной федерации гимнастики (FIG).

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Источник: Reuters

Сборная Израиля вычеркнута из списка стран-участниц турнира, изменения произведены 6 сентября.

Ранее в интервью израильским СМИ тренер сборной Израиля Элла Самофалова заявила, что решение не ехать на чемпионат мира не связано с последствиями скандала с судейством на Олимпийских играх.

Чемпионат мира по художественной гимнастике пройдет в Китакюсю (Япония) 27—31 октября.

В соревнованиях по художественной гимнастике в Токио россиянка Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина — четвертой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту.

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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова после Игр заявила РИА Новости, что российская сторона готовит материалы для Международной федерации гимнастики (FIG) и подаст протест на решение технического комитета FIG по художественной гимнастике по судейству на Олимпийских играх в Токио. В FIG отметили, что технический комитет по художественной гимнастике не выявил предвзятости и нарушений в работе судей на Играх в Токио, а распределение мест и результаты Олимпиады в художественной гимнастике как в индивидуальном многоборье, так и в групповых упражнениях являются справедливыми и беспристрастными.

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