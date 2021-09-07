Сборная Израиля по художественной гимнастике не выступит на чемпионате мира

Ранее в интервью израильским СМИ тренер сборной Израиля Элла Самофалова заявила, что решение не ехать на чемпионат мира не связано с последствиями скандала с судейством на Олимпийских играх.

В соревнованиях по художественной гимнастике в Токио россиянка Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, ее сестра Арина — четвертой. Золото завоевала Линой Ашрам из Израиля, которая в последнем выступлении уронила ленту.