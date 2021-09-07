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16:06 (мск), источник: Sport24

Винер-Усманова: «В снятии Израиля с ЧМ совершенно точно есть отголоски скандала на Олимпиаде»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова прокомментировала снятие сборной Израиля по художественной гимнастке в полном составе с чемпионата мира.

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Источник: РИА "Новости"
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«Никакого интереса эта новость у меня не вызывает. Про Федерации художественной гимнастики Израиля все известно. Они между собой договориться не могут, там творится полный хаос и бардак. В снятии Израиля совершенно точно есть отголоски скандала на Олимпиаде. Ничего не проходит бесследно. Разговоры о реванше с Ашрам мне непонятны — реванш нужен в случае поражения, а все нормальные люди понимают, что на ОИ Дина не проиграла», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом Sport24.

На прошедших Играх Арина Аверина заняла четвертое место в личном многоборье, а ее сестра Дина стала серебряным призером, при этом соревнования были омрачены скандалом с судейством: популярно мнение, что россиянок засудили. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам.

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