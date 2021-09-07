Винер-Усманова: «В снятии Израиля с ЧМ совершенно точно есть отголоски скандала на Олимпиаде»

«Никакого интереса эта новость у меня не вызывает. Про Федерации художественной гимнастики Израиля все известно. Они между собой договориться не могут, там творится полный хаос и бардак. В снятии Израиля совершенно точно есть отголоски скандала на Олимпиаде. Ничего не проходит бесследно. Разговоры о реванше с Ашрам мне непонятны — реванш нужен в случае поражения, а все нормальные люди понимают, что на ОИ Дина не проиграла», — сказала Винер-Усманова в беседе с корреспондентом Sport24.