Винер-Усманова: «В снятии Израиля с ЧМ совершенно точно есть отголоски скандала на Олимпиаде»
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина
«Никакого интереса эта новость у меня не вызывает. Про Федерации художественной гимнастики Израиля все известно. Они между собой договориться не могут, там творится полный хаос и бардак. В снятии Израиля совершенно точно есть отголоски скандала на Олимпиаде. Ничего не проходит бесследно. Разговоры о реванше с Ашрам мне непонятны — реванш нужен в случае поражения, а все нормальные люди понимают, что на ОИ Дина не проиграла», — сказала
На прошедших Играх Арина Аверина заняла четвертое место в личном многоборье, а ее сестра Дина стала серебряным призером, при этом соревнования были омрачены скандалом с судейством: популярно мнение, что россиянок засудили. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам.