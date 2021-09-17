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18:13 (мск), источник: РБК

Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь россиянина

В честь олимпийского чемпиона Токио Никиты Нагорного назвали тройное сальто назад согнувшись.

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Источник: AP 2021

Международная федерация гимнастики (FIG) назвала элемент в честь российского чемпиона Олимпиады в Токио Никиты Нагорного. Об этом сообщается на сайте организации.

В честь российского спортсмена назвали тройное сальто назад согнувшись. Элементу присвоили высшую степень сложности.

Источник: AP 2021

Помимо российского спортсмена FIG назвала элементы в честь испанца Райдерлея Сапаты, американца Броуди Мэлоуна и француза Самира Аит Саида.

На Олимпиаде в Токио Никита Нагорный в составе сборной России выиграл золотые медали в командных соревнованиях. За команду также выступали Денис Аблязин, Артур Далалоян и Давид Белявский.

В индивидуальных соревнованиях Нагорный выиграл бронзовые медали в многоборье и в упражнениях на перекладине.

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