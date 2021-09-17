Международная федерация гимнастики назвала элемент в честь россиянина

Международная федерация гимнастики (FIG) назвала элемент в честь российского чемпиона Олимпиады в Токио Никиты Нагорного. Об этом сообщается на сайте организации.

В честь российского спортсмена назвали тройное сальто назад согнувшись. Элементу присвоили высшую степень сложности.

Помимо российского спортсмена FIG назвала элементы в честь испанца Райдерлея Сапаты, американца Броуди Мэлоуна и француза Самира Аит Саида.

На Олимпиаде в Токио Никита Нагорный в составе сборной России выиграл золотые медали в командных соревнованиях. За команду также выступали Денис Аблязин, Артур Далалоян и Давид Белявский.