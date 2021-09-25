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18:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка высказалась о скандале с Авериными на Играх в Токио

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева прокомментировала итоги индивидуального многоборья на Олимпийских играх в Токио. Бывшую спортсменку цитирует портал «Чемпионат».

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Источник: Спорт РИА Новости

Напомним, что соревнования прошли в августе. Израильтянка Линой Ашрам опередила россиянку Дину Аверину на 0,150 балла, несмотря на потерю предмета в последнем упражнении, и стала олимпийской чемпионкой. Арина Аверина заняла четвертое место.

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«Она (Дина Аверина — прим. РИА Новости) выиграла медаль! Она выиграла ее своим выступлением, себя победила — это самое главное! Задача спортсменки — победить саму себя, и Дина свой последний вид сделала лучшим, выступила на разрыв аорты. Наши девочки — герои, потому что в нашем виде спорта пройти пять лет лидерами могут единицы. Они провели нереальную подготовку, прошли огромные испытания, дошли до Олимпиады и выступили более чем достойно — этим можно только восхищаться и благодарить за проделанную работу их самих и их тренеров», — сказала Канаева.

Многие российские болельщики и эксперты, в числе которых оказались президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова и олимпийская чемпионка Алина Кабаева, критически высказались в отношении судействах на Играх.

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