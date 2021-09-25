Олимпийская чемпионка высказалась о скандале с Авериными на Играх в Токио

«Она (Дина Аверина — прим. РИА Новости) выиграла медаль! Она выиграла ее своим выступлением, себя победила — это самое главное! Задача спортсменки — победить саму себя, и Дина свой последний вид сделала лучшим, выступила на разрыв аорты. Наши девочки — герои, потому что в нашем виде спорта пройти пять лет лидерами могут единицы. Они провели нереальную подготовку, прошли огромные испытания, дошли до Олимпиады и выступили более чем достойно — этим можно только восхищаться и благодарить за проделанную работу их самих и их тренеров», — сказала Канаева.