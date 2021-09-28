Симона Байлз снялась в фотосессии для журнала New York, её бойфренд отреагировал

Байлз досрочно завершила выступление в командном многоборье на Олимпийских играх — 2020 в Токио (Япония) после выступления в опорном прыжке. Позднее Симона отказалась от участия в индивидуальном многоборье и в финалах соревнований на брусьях и опорном прыжке, а также в вольных упражнениях. Она завоевала серебро в командном многоборье и бронзу на бревне.