Дина и Арина Аверины решили выступить на чемпионате мира, с которого снялась Линой Ашрам

«Состав такой же, что был на Олимпийских играх: два человека в индивидуальной программе — сёстры Аверины, дай бог им здоровья. В групповом упражнении не будут участвовать Максимова и Татарева, вместо них Метелькова, Толкачёва и Орлова. Также в составе будут Шкатова, Тищенко, Близнюк, Карасёва», — приводит слова Усмановой «Р-Спорт».