Самая сексуальная гимнастка России: лучшие фото
Александра Солдатова так и не съездила на Олимпиаду.
Александра Солдатова так и не съездила на Олимпиаду.
Александра Солдатова — российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира.
Родилась Солдатова в Стерлитамаке, где и начала заниматься художественной гимнастикой. Причем, как рассказывала Саша, изначально записать в секцию хотели… ее брата.
«Нам рассказали, что туда, куда хотели отдать брата, все только для девочек, тогда мама не растерялась и сказала: “А у меня и девочка есть, берите!” Первых тренировок я не помню, была маленькой, осознание гимнастики пришло ко мне только тогда, когда я уже училась в третьем классе», — вспоминала Солдатова.
Первый серьезный успех пришел к Солдатовой в 2014 году, когда она стала чемпионкой мира в команде. Спустя 6 лет Саша объявила о завершении карьеры, так и не съездив на Олимпийские игры.
Достижения Александры Солдатовой.
Четырехкратная чемпионка мира.
Трехкратная вице-чемпионка мира, бронзовый призер ЧМ.
Трехкратная чемпионка Европы.
Трехкратная вице-чемпионка Европы.