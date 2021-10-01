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11:39 (мск), источник: Sport24

Самая сексуальная гимнастка России: лучшие фото

Александра Солдатова так и не съездила на Олимпиаду.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Александра Солдатова — российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира.

Родилась Солдатова в Стерлитамаке, где и начала заниматься художественной гимнастикой. Причем, как рассказывала Саша, изначально записать в секцию хотели… ее брата.

«Нам рассказали, что туда, куда хотели отдать брата, все только для девочек, тогда мама не растерялась и сказала: “А у меня и девочка есть, берите!” Первых тренировок я не помню, была маленькой, осознание гимнастики пришло ко мне только тогда, когда я уже училась в третьем классе», — вспоминала Солдатова.

Первый серьезный успех пришел к Солдатовой в 2014 году, когда она стала чемпионкой мира в команде. Спустя 6 лет Саша объявила о завершении карьеры, так и не съездив на Олимпийские игры.

Достижения Александры Солдатовой.

Четырехкратная чемпионка мира.

Трехкратная вице-чемпионка мира, бронзовый призер ЧМ.

Трехкратная чемпионка Европы.

Трехкратная вице-чемпионка Европы.

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