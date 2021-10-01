Самая сексуальная гимнастка России: лучшие фото

«Нам рассказали, что туда, куда хотели отдать брата, все только для девочек, тогда мама не растерялась и сказала: “А у меня и девочка есть, берите!” Первых тренировок я не помню, была маленькой, осознание гимнастики пришло ко мне только тогда, когда я уже училась в третьем классе», — вспоминала Солдатова.