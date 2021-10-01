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13:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина возобновит выступления

ТАШКЕНТ, 1 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 1992 года гимнастка Оксана Чусовитина, объявившая в июле о завершении карьеры, решила выступить на Азиатских играх в 2022 году.

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Источник: AP 2021
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«Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — написала Чусовитина у себя на странице в Instagram.

Летние Азиатские игры пройдут 10—25 сентября 2022 года в китайском городе Ханчжоу.

На Олимпиаде в Токио 46-летняя Чусовитина, выступавшая за сборную Узбекистана, не смогла пробиться в финал соревнований в опорном прыжке. После выступления гимнастка со слезами на глазах поблагодарила находившихся в зале спортсменов и тренеров из разных стран и объявила о завершении карьеры.

Чусовитина — единственная спортсменка в истории гимнастики, принимавшая участие в 8 летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).

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