Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина возобновит выступления

Гимнастка из СССР завершила карьеру только на Олимпиаде в Токио. Ей аплодировали спортсменки почти на 30 лет моложе

«Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — написала Чусовитина у себя на странице в Instagram.