Участница восьми Олимпиад гимнастка Чусовитина возобновит выступления
ТАШКЕНТ, 1 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 1992 года гимнастка Оксана Чусовитина, объявившая в июле о завершении карьеры, решила выступить на Азиатских играх в 2022 году.
ТАШКЕНТ, 1 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 1992 года гимнастка Оксана Чусовитина, объявившая в июле о завершении карьеры, решила выступить на Азиатских играх в 2022 году.
«Хочу всем сказать: решила готовиться к Азиатским играм 2022 года. Я просто не могу закончить свою карьеру без медали за Узбекистан», — написала Чусовитина у себя на странице в Instagram.
Летние Азиатские игры пройдут
На Олимпиаде в Токио 46-летняя Чусовитина, выступавшая за сборную Узбекистана, не смогла пробиться в финал соревнований в опорном прыжке. После выступления гимнастка со слезами на глазах поблагодарила находившихся в зале спортсменов и тренеров из разных стран и объявила о завершении карьеры.
Чусовитина — единственная спортсменка в истории гимнастики, принимавшая участие в 8 летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020).