Ангелина Мельникова снялась в фотосессии для популярного журнала
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась с подписчиками в Instagram новой фотосессией.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась с подписчиками в Instagram новой фотосессией.
Судя по подписи, фотосессия сделана для глянцевого журнала Elle Girl.
«Я люблю такие образы. За естественность взгляда, отражение настроения и внутреннего мира», — написала спортсменка в сторис.