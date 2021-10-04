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13:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ангелина Мельникова снялась в фотосессии для популярного журнала

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова поделилась с подписчиками в Instagram новой фотосессией.

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Судя по подписи, фотосессия сделана для глянцевого журнала Elle Girl.

«Я люблю такие образы. За естественность взгляда, отражение настроения и внутреннего мира», — написала спортсменка в сторис.

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