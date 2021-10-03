«Кастро сразу обратил на нее внимание» Как советская гимнастка поразила Америку и очаровала лидера кубинской революции

Советская гимнастка Маргарита Николаева известна как главная бунтарка советского спорта. Она выиграла два золота на Олимпийских играх в Риме, покорив судей и болельщиков невиданными ранее абсолютно «мужскими» элементами. Николаева спорила с тренерами, в одиночку готовилась к серьезным соревнованиям и не боялась экспериментов. Ей восхищались американцы, а лидер кубинской революции Фидель Кастро был настолько покорен красотой и грацией советской спортсменки, что предложил ей участвовать в местном конкурсе красоты. «Лента.ру» вспоминает судьбу гимнастки, совершившей революцию в спорте и заслужившей аплодисменты всего мира.

«Ее трудолюбия хватило бы на целую команду»

Маргарита Петрова (известности она добилась под фамилией мужа, советского акробата Юрия Николаева) родилась 23 сентября 1935 года в Иваново, в семье инженера-строителя. Спортивной гимнастикой начала заниматься в Одессе, куда Петровы переехали после войны. В 13 лет девочка записалась в гимнастический кружок и спустя год пришла в спортивную школу. Правда, взяли ее туда не сразу: считалось, что она уже взрослая для гимнастики, а еще — слишком высокая. Тренер Александр Сафронюк даже посоветовал Петровой пойти в легкую атлетику. А тогдашний глава спортшколы Владимир Левандовский вспоминал: «Ушла, а дней через десять возвращается: “Не хочу быть легкоатлеткой, хочу — гимнасткой”. Ну, если человек хочет… Определили ее в группу новичков».

Способности Маргариты к гимнастике стали заметны сразу. Через неделю она сделала шпагат, а спустя всего два года стала заниматься по программе профессионалов. Она отличалась гибкостью, быстро запоминала технику даже самых сложных элементов и была очень упорной. «Мы жили по соседству. Не раз был свидетелем, как после уроков Рита спешила в спортзал. Чего-чего, а трудолюбия ее хватило бы на целую команду. Она очень талантливый человек, но в первую очередь я бы выделил ее работоспособность и самостоятельность», — рассказывал одесский журналист Евгений Горелюк.

В 15 лет Николаева выиграла первый турнир, став чемпионкой Украины среди школьников. Через год она повторила успех, попала в сборную СССР и получила возможность выступить на Всемирном фестивале молодежи в Бухаресте и студенческих играх в Будапеште. Прогресс в выступлениях гимнастки был очевиден, однако именно в этот момент она решила расстаться с тренером. Маргарита считала, что Сафронюк уделяет ей недостаточно времени, так как занимается и с другими спортсменами. Кроме того, специалист предпочитал делать ставку не на трудность программы, а на стабильность. Петрова же хотела исполнять новые, особенные элементы.

Тогда гимнастка перешла в СКА. Там она стала тренироваться больше, причем часто — вместе с мужчинами. В 1956 году спортсменка успешно выступила на украинской Спартакиаде и получила приглашение на чемпионат СССР, который был отборочным турниром на Олимпийские игры в Мельбурне. Правда, 22-летней Маргарите — теперь уже Николаевой — пришлось отказаться. Она ждала ребенка.

«Она была восхитительна»

После рождения сына спортсменка решила вернуться на помост. Первое время она тренировалась на улице, когда гуляла с ребенком, — снарядами служили турники и лавочки. Потом Николаева пришла в зал, стала активнее набирать форму, ставить новые программы… В конце концов она вновь стала претендовать на попадание в сборную страны.

А ведь в то время пробиться в команду было крайне трудно. Советская сборная была сильнейшей в мире, в Мельбурне она завоевала десять медалей — половину от общего числа разыгрываемых наград. Но Николаева оказалась готова к такой конкуренции. В 1959 году на Спартакиаде народов СССР она показала новый элемент — прыжок «влет» (спортсменка отталкивалась от снаряда и, прогнув спину и разведя руки по сторонам, пролетала несколько метров; прежде девушки просто перепрыгивали через снаряд, не показывая в воздухе фигур — прим. «Ленты.ру»). Через год она завоевала бронзовую медаль на чемпионате СССР в опорном прыжке и получила путевку на Олимпийские игры в Рим.

В столице Италии спортсменка завоевала две медали. После победы в составе команды она стала лучшей в опорном прыжке, где опередила соотечественниц Софью Муратову и Ларису Латынину. «Она была восхитительна! Ее опорный прыжок — настоящий полет. Чтобы его качественно выполнить, нужна сила, а Рита при этом сумела добиться и грациозности, и мягкости исполнения. Этот прыжок производил потрясающее впечатление», — так описывал выступление Николаевой участник трех Олимпийских игр, двукратный чемпион мира по стендовой стрельбе Юрий Никандров.

Ее головокружительные прыжки, стойки и соскоки предвосхитили новую, акробатическую гимнастику, идущую на смену той, где преобладала исключительно грация из журнала «Одесса»

При этом кроме прыжка «влет» в Риме спортсменка исполнила еще один новый элемент — в соревнованиях на бревне. Николаева показала стойку на одной руке, которую никто раньше не делал. Правда, ошиблась в других частях программы и осталась без медали, пропустив вперед Латынину, Муратову и чешку Еву Босанову.

«Кастро пригласил ее на конкурс красоты»

После Олимпийских игр в Риме советские гимнастки стали суперзвездами. В 1961 году сборная СССР побывала в турне по Америке, где провела матчевую встречу с командой США. Николаева там тоже была. А когда спортсменки возвращались домой, их самолет развернули в сторону Кубы: с Никитой Хрущевым связался Фидель Кастро и попросил разрешить им гастроли.

На Острове Свободы советские гимнастки провели около двух недель. Они выступали в столице и других городах страны, пользуясь личным самолетом Кастро. В конце турне команданте пригласил сборную в свою резиденцию. Из всей команды Николаева ему понравилась особенно. Фидель подарил ей собственный бюст, диплом и фотографии с автографами. Ни одна другая спортсменка из делегации не удостоилась подарков кубинского вождя.

«Женщина она была очень привлекательная, и Кастро сразу обратил на нее внимание. Он даже пригласил ее на конкурс красоты “Мисс Куба”, но принять в нем участие было невозможно», — воспоминал муж спортсменки Юрий Николаев. Сама гимнастка о впечатлениях от Кубы никогда не рассказывала. Судьба призов Кастро тоже неизвестна.

«Она исполняла головоломные композиции»

Правда, после Рима карьера Николаевой пошла на спад. Гимнастка не попала на чемпионат Европы-1961 и пропустила чемпионат мира-1963. Это вынудило ее сменить тренера, и она обратилась к известному на Украине специалисту Юрию Тихонову. Целью Маргариты были Олимпийские игры 1964 года в Токио, и для подготовки привлекли акробатов и хореографов оперного театра.

Николаевой снова нужно было пройти все этапы отбора, начиная с украинской Спартакиады. Она считалась одной из фавориток соревнований, но за полтора месяца до турнира у нее случился приступ аппендицита. Это закрыло Маргарите дорогу на чемпионат СССР, а значит, и на вторые в карьере Игры.

В 1965 году Николаева снова попыталась вернуться: завоевала бронзу на чемпионате СССР в вольных упражнениях и стала третьей на Кубке страны в многоборье. Но чтобы закрепиться в сборной, этого оказалось недостаточно. Команда переживала период обновления, и перспективы у возрастной гимнастки были сомнительными. Слишком сложно было бы постоянно соперничать с молодыми мотивированными спортсменками. Год спустя Маргарита завершила карьеру. Ей было 28 лет.

Почти сразу олимпийская чемпионка основала спортивную школу, в которой сама работала с молодыми гимнастками. Другие подробности ее жизни после спорта неизвестны. Умерла она в 1992 году после продолжительной болезни

Хотя в историю Николаева вошла как спортсменка одной Олимпиады, она оставила след в мировой гимнастике. «Она оказалась создательницей и исполнительницей головоломных композиций, подобными которым и по сей день удивляют мир выдающиеся гимнастки», — писала о спортсменке пресса.