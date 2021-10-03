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17:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дина Аверина лидирует на своем первом турнире после Олимпиады

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Дина Аверина лидирует в индивидуальном многоборье после стартового дня международного турнира по художественной гимнастике Olympico Cup 2021, который проходит в Москве.

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Источник: Спорт РИА Новости

Россиянка показала лучшие результаты в упражнениях с обручем (29,100 балла) и мячом (30,000), получив в сумме 59,100 балла. На втором промежуточном месте располагается ее сестра Арина Аверина (58,700), тройку замыкает Лала Крамаренко (55,500), также представляющая Россию.

Турнир в Москве стал для Авериных первым после Олимпиады в Токио, которая омрачилась судейским скандалом в художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье на Играх Дина завоевала серебряную медаль, Арина заняла четвертую позицию.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова сообщила РИА Новости, что Аверины примут участие в чемпионате мира, который состоится в конце октября в Японии.

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