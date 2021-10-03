Дина Аверина лидирует на своем первом турнире после Олимпиады

Россиянка показала лучшие результаты в упражнениях с обручем (29,100 балла) и мячом (30,000), получив в сумме 59,100 балла. На втором промежуточном месте располагается ее сестра Арина Аверина (58,700), тройку замыкает Лала Крамаренко (55,500), также представляющая Россию.

Турнир в Москве стал для Авериных первым после Олимпиады в Токио, которая омрачилась судейским скандалом в художественной гимнастике. В индивидуальном многоборье на Играх Дина завоевала серебряную медаль, Арина заняла четвертую позицию.