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18:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова рассказала, что российские «художницы» пропустили соревнования в Израиле. Спортсменок не пустили туда из-за коронавирусных ограничений.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в “красной” зоне. Мы каждый день писали письма, и нам сказали, что Министерство здравоохранения не пускает Россию.

Почему-то Япония нас на Олимпиаду пустила из красной зоны, а Израиль не пустил. Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю«, — сказала Винер-Усманова “СЭ”.

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