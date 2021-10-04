Российских гимнасток не пустили на соревнования в Израиль

«Мы пропустили соревнования в Израиле, потому что нас туда не пустили. Сказали, что мы в “красной” зоне. Мы каждый день писали письма, и нам сказали, что Министерство здравоохранения не пускает Россию.

Почему-то Япония нас на Олимпиаду пустила из красной зоны, а Израиль не пустил. Там было восемь судей, которые были на Олимпийских играх. И нас там не хотели видеть, как я понимаю«, — сказала Винер-Усманова “СЭ”.