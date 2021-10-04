Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио

Для сестер турнир в Москве стали первым после Олимпиады в Токио. На Играх Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина Аверина заняла четвертое место. Российская сторона подала несколько протестов на оценки судей во время и после соревнований, но на распределение мест это не повлияло.