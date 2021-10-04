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18:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Дина Аверина выиграла первый турнир после Олимпиады в Токио

Россиянка Дина Аверина стала победительницей турнира по художественной гимнастике Olympico Cup-2021, проходившего в Москве. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заняла первое место в индивидуальном многоборье, набрав в сумме 113,700 балла. Второе место заняла сестра-близнец Дины Авериной Арина. Ее результат составил 111,900 балла. Тройку сильнейших замкнула еще одна россиянка Лала Крамаренко (109,550 балла).

Для сестер турнир в Москве стали первым после Олимпиады в Токио. На Играх Дина Аверина завоевала серебряную медаль, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина Аверина заняла четвертое место. Российская сторона подала несколько протестов на оценки судей во время и после соревнований, но на распределение мест это не повлияло.

28 сентября пируэту с согнутой ногой присвоили имя 16-летней Крамаренко. Элемент официально зарегистрировала Международная федерация гимнастики.

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