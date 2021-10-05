Алина Кабаева призвала президента Международной федерации гимнастики раскрыть информацию о действиях судей на Олимпиаде в Токио

Текст письма приводит «Чемпионат».
«Я бы хотела поблагодарить вас за предоставление информации о финале многоборья на Олимпиаде в Токио. Тем не менее, я не могу согласиться с этим заключением: “Технический комитет признал судейство на Олимпиаде в индивидуальной и групповом многоборье справедливым и беспристрастным”.
По моему мнению, судейская панель допустила очевидную ошибку. Мое мнение основано не только на собственном видении гимнастики, но и на тщательном анализе экспертов и судей международной категории», — говорится в письме.
После анализа оценок россиянки Дины Авериной и израильтянки Линой Ашрам в финале многоборья в Токио-2020 Кабаева констатирует, что судьи допустили ошибку — средний балл у российской спортсменки за выступление с лентой выше, чем у ее израильской конкурентки, и составляет 24,000 балла против 23,300.
Опираясь на основополагающие принципы олимпийского движения, Кабаева предложила раскрыть полную информации о судействе.
В Токио в многоборье золото выиграла Линой Ашрам, Дина Аверина уступила ей 0,15 балла.