Алина Кабаева призвала президента Международной федерации гимнастики раскрыть информацию о действиях судей на Олимпиаде в Токио

«Я бы хотела поблагодарить вас за предоставление информации о финале многоборья на Олимпиаде в Токио. Тем не менее, я не могу согласиться с этим заключением: “Технический комитет признал судейство на Олимпиаде в индивидуальной и групповом многоборье справедливым и беспристрастным”.



По моему мнению, судейская панель допустила очевидную ошибку. Мое мнение основано не только на собственном видении гимнастики, но и на тщательном анализе экспертов и судей международной категории», — говорится в письме.