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13:07 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Кабаева призвала президента Международной федерации гимнастики раскрыть информацию о действиях судей на Олимпиаде в Токио

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева обратилась к главе Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабэ с письмом, в котором призвала раскрыть информацию о действиях судей на Олимпиаде в Токио.

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Источник: РИА "Новости"

Текст письма приводит «Чемпионат».

«Я бы хотела поблагодарить вас за предоставление информации о финале многоборья на Олимпиаде в Токио. Тем не менее, я не могу согласиться с этим заключением: “Технический комитет признал судейство на Олимпиаде в индивидуальной и групповом многоборье справедливым и беспристрастным”.

По моему мнению, судейская панель допустила очевидную ошибку. Мое мнение основано не только на собственном видении гимнастики, но и на тщательном анализе экспертов и судей международной категории», — говорится в письме.

Источник: Чемпионат.com

После анализа оценок россиянки Дины Авериной и израильтянки Линой Ашрам в финале многоборья в Токио-2020 Кабаева констатирует, что судьи допустили ошибку — средний балл у российской спортсменки за выступление с лентой выше, чем у ее израильской конкурентки, и составляет 24,000 балла против 23,300.

Опираясь на основополагающие принципы олимпийского движения, Кабаева предложила раскрыть полную информации о судействе.

В Токио в многоборье золото выиграла Линой Ашрам, Дина Аверина уступила ей 0,15 балла.

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