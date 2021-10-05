Сёстры Аверины проиграли Лале Крамаренко в упражнениях с лентой на турнире в Москве

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Итоговый результат спортсменки — 24,400 балла. Второе место заняла Дина Аверина, на счету которой 23,900 балла. Замкнула тройку сильнейших её сестра Арина Аверина. У неё 23,600 балла.

В соревнованиях принимают участие спортсменки из России, Армении, Австралии, Киргизии, Узбекистана и Казахстана. Ранее Арина Аверина победила в упражнениях с обручем и в упражнениях с булавами. Дина Аверина выиграла упражнения с мячом.