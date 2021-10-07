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13:33 (мск), источник: ТАСС

Российские гимнасты получили японские визы для участия в чемпионате мира

Турнир стартует 18 октября.

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Источник: РИА "Новости"
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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Все российские участники чемпионата мира по спортивной гимнастике, который стартует 18 октября в японском Китакюсю, получили въездные визы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивной гимнастики России.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет в Китакюсю с 18 по 24 октября. С 27 по 31 октября там же состоится чемпионат мира по художественной гимнастике.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова сообщила журналистам в воскресенье, что ее команда пока не получила виз в Японию, и выразила опасения по поводу оперативности оформления въездных документов, но на следующий день сказала, что ситуация уже находится под контролем.

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«Команда России по спортивной гимнастике, которой на следующей неделе предстоит лететь на чемпионат мира в Японию, в полном составе получила визы для въезда в страну», — сказала собеседница ТАСС.

Как рассказала ранее ТАСС старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, команда планирует вылететь на чемпионат мира 12 октября.

В состав команды России включены Иван Стретович, Владислав Поляшов, Никита Игнатьев, Сергей Найдин, Мухаммаджон Якубов, Григорий Клементьев, Ангелина Мельникова, Владислава Уразова, Яна Ворона и Мария Минаева.

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