Вызывающее видео с украинской гимнасткой взбудоражило Сеть

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Украинская гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, где она танцует в обтягивающем черном купальнике, демонстрируя изгибы тела.

Сама спортсменка утверждает, что видео сделано исключительно с целью развить популярность спорта, но многие поклонники таланта Ризатдиновой обратили внимание именно на эффектную девушку.

Подписчики 28-летней спортсменки оставили ей массу комментариев под постом, не забывай хвалить фигуру гимнастки. Кто-то даже сравнил танец Ризатдиновой с видеозаставкой для тренировок от Синди Кроуфорд, которые были популярны в 90-е.