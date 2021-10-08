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15:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Вызывающее видео с украинской гимнасткой взбудоражило Сеть

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бронзовый призер Олимпиады-2016 в художественной гимнастике Анна Ризатдинова сразила поклонников откровенным видео.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Украинская гимнастка опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, где она танцует в обтягивающем черном купальнике, демонстрируя изгибы тела.

Сама спортсменка утверждает, что видео сделано исключительно с целью развить популярность спорта, но многие поклонники таланта Ризатдиновой обратили внимание именно на эффектную девушку.

Подписчики 28-летней спортсменки оставили ей массу комментариев под постом, не забывай хвалить фигуру гимнастки. Кто-то даже сравнил танец Ризатдиновой с видеозаставкой для тренировок от Синди Кроуфорд, которые были популярны в 90-е.

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