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11:50 (мск), источник: Sport24

Советская гимнастка феноменально делала смертельный номер — его запретили. Сейчас даже мужчины боятся это повторять

История петли Ольги Корбут.

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Источник: РИА "Новости"

Гимнасты любят исполнять не только сложнейшие трюки на соревнованиях, но и придумывать новые. Для этого им необязательно выигрывать все, что только можно в их виде спорта. Войти в историю гораздо проще.

Ольге Корбут (четыре золота Олимпийских игр), быстро ставшей мировой звездой, было недостаточно придумать элемент. Ей требовалось сделать что-то революционное.

Источник: РИА "Новости"

И в 1969-м мир увидел новую гимнастику. Корбут показала петлю на брусьях. И это даже на словах звучит очень страшно.

На деле же все было так:

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Корбут начинала с того, что вставала на высокую часть брусьев, а потом делала сальто назад, цепляясь руками за верхнюю перекладину. После этого гимнастку выбрасывало вперед. Для того, чтобы не слететь со снаряда, советская спортсменка гасила скорость, ударяясь низом живота о нижнюю перекладину и через кувырок назад отпружинивала обратно к верхней.

Петля родилась случайно. Однажды на тренировке Корбут встала на верхнюю перекладину и сделала сальто, вернувшись на ту же жердь. Оттачивать трюк пришлось в течение пяти лет. Впервые на официальных соревнованиях гимнастка исполнила его в 1969 году во время чемпионата СССР.

Корбут делала свою петлю играючи, но неоднократно признавалась, что всегда ее боялась. Тем не менее элемент никогда не подводил юную спортсменку.

Источник: РИА "Новости"

Даже на Олимпиаде-1972, где Корбут застудила спину. После болезненного поражения в личном многоборье 17-летняя Ольга собралась в финалах на отдельных видах. И именно петля принесла ей серебро на брусьях.

Соперницы постепенно стали включать элемент Корбут в свои программы, несмотря на его сложность. Вот только в 80-е он постепенно исчез из гимнастики. Новые правила запрещали вставать ногами на жердь, чтобы во время выступлений не было пауз. А жаль. Было бы интересно посмотреть, как его исполнила, например, Симона Байлз.

Зато на тренировках фишку Корбут порой пытаются исполнить парни. Олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Давид Белявский и другие ребята рискнули. Получилось не у всех.

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