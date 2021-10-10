Советская гимнастка феноменально делала смертельный номер — его запретили. Сейчас даже мужчины боятся это повторять

Гимнасты любят исполнять не только сложнейшие трюки на соревнованиях, но и придумывать новые. Для этого им необязательно выигрывать все, что только можно в их виде спорта. Войти в историю гораздо проще.

Ольге Корбут (четыре золота Олимпийских игр), быстро ставшей мировой звездой, было недостаточно придумать элемент. Ей требовалось сделать что-то революционное.

И в 1969-м мир увидел новую гимнастику. Корбут показала петлю на брусьях. И это даже на словах звучит очень страшно.

На деле же все было так:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Mfn_m46LNW0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Корбут начинала с того, что вставала на высокую часть брусьев, а потом делала сальто назад, цепляясь руками за верхнюю перекладину. После этого гимнастку выбрасывало вперед. Для того, чтобы не слететь со снаряда, советская спортсменка гасила скорость, ударяясь низом живота о нижнюю перекладину и через кувырок назад отпружинивала обратно к верхней.

Петля родилась случайно. Однажды на тренировке Корбут встала на верхнюю перекладину и сделала сальто, вернувшись на ту же жердь. Оттачивать трюк пришлось в течение пяти лет. Впервые на официальных соревнованиях гимнастка исполнила его в 1969 году во время чемпионата СССР.

Корбут делала свою петлю играючи, но неоднократно признавалась, что всегда ее боялась. Тем не менее элемент никогда не подводил юную спортсменку.

Даже на Олимпиаде-1972, где Корбут застудила спину. После болезненного поражения в личном многоборье 17-летняя Ольга собралась в финалах на отдельных видах. И именно петля принесла ей серебро на брусьях.

Соперницы постепенно стали включать элемент Корбут в свои программы, несмотря на его сложность. Вот только в 80-е он постепенно исчез из гимнастики. Новые правила запрещали вставать ногами на жердь, чтобы во время выступлений не было пауз. А жаль. Было бы интересно посмотреть, как его исполнила, например, Симона Байлз.

Зато на тренировках фишку Корбут порой пытаются исполнить парни. Олимпийские чемпионы Никита Нагорный, Давид Белявский и другие ребята рискнули. Получилось не у всех.