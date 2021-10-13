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18:26 (мск), источник: Газета.Ру

Олимпийская чемпионка Ашрам вспомнила эпизод с потерей предмета на Играх в Токио

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье Линой Ашрам вспомнила, как потеряла обруч в квалификации Игр-2020 в Токио.

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Источник: Reuters
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«Начав Олимпиаду с потери обруча в квалификации, я поняла, что уже прошла через худшее, что может случиться на соревнованиях. Знала, что могу сделать больше, а хуже уже не будет, поэтому просто наслаждалась моментом и спокойно работала, не позволяя стрессу повлиять на меня. Когда меня объявили победительницей, я не поверила, что речь действительно обо мне», — приводит слова Ашрам РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба «Хапоэль».

Ашрам завоевала золото Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Россиянка Дина Аверина взяла серебро (107,650).

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток. По мнению Винер-Усмановой, россиянок в Токио засудили.

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