Олимпийская чемпионка Ашрам вспомнила эпизод с потерей предмета на Играх в Токио

«Начав Олимпиаду с потери обруча в квалификации, я поняла, что уже прошла через худшее, что может случиться на соревнованиях. Знала, что могу сделать больше, а хуже уже не будет, поэтому просто наслаждалась моментом и спокойно работала, не позволяя стрессу повлиять на меня. Когда меня объявили победительницей, я не поверила, что речь действительно обо мне», — приводит слова Ашрам РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу клуба «Хапоэль».