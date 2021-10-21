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11:17 (мск), источник: Sport24

Гимнастка Солдатова показала один из самых любимых купальников. Фанаты оценили по достоинству

Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова порадовала своих подписчиков в инстаграме новой публикацией.

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14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Солдатова опубликовала видео одного из своих нарядов для выступлений.

«Один из самых любимых купальников!» — подписала публикацию Солдатова.

Подписчики оценили по достоинству наряд 23-летней россиянки, оставив массу позитивных комментариев.

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Ранее Солдатова опубликовала в инстаграме очередной пост, на котором показала любовь и подарки после шоу в Испании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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