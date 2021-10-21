Гимнастка Солдатова показала один из самых любимых купальников. Фанаты оценили по достоинству
Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова порадовала своих подписчиков в инстаграме новой публикацией.
Бывшая российская гимнастка Александра Солдатова порадовала своих подписчиков в инстаграме новой публикацией.
Солдатова опубликовала видео одного из своих нарядов для выступлений.
«Один из самых любимых купальников!» — подписала публикацию Солдатова.
Подписчики оценили по достоинству наряд 23-летней россиянки, оставив массу позитивных комментариев.
Ранее Солдатова опубликовала в инстаграме очередной пост, на котором показала любовь и подарки после шоу в Испании.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.