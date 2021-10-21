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14:44 (мск), источник: ТАСС

Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье

Второй стала американка Лин Вонг, третьей — ее соотечественница Кайла ди Челло.

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Источник: Reuters

ТАСС, 21 октября. Российская спортсменка Ангелина Мельникова выиграла финал личного многоборья на чемпионате мира по спортивной гимнастике. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

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Спортсменка набрала 56,632 балла. Россиянка Владислава Уразова заняла четвертое место (53,598). На второй позиции расположилась американка Линн Вонг (56,340), на третьей строчке — ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566).

Золото Мельниковой в личном многоборье стало первым для России с 2010 года, когда чемпионкой стала Алия Мустафина.

Мельниковой 21 год, на счету спортсменки серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в командном многоборье, а также золотая медаль в командном многоборье, бронза в личном многоборье и вольных упражнениях на Олимпиаде в Токио. В активе Мельниковой два серебра и две бронзы чемпионатов мира. Уразовой 17 лет, в Токио она стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье.

Мельникова также выступит во всех четырех финалах на отдельных снарядах: опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно и вольные упражнения. Уразова выступит в финалах упражнений на брусьях и в вольных упражнениях. Еще одна российская гимнастка Яна Ворона вышла в финал упражнений на бревне.

В рамках мирового первенства разыгрываются 12 комплектов наград. 22 октября станут известны призеры чемпионата мира в мужском личном многоборье. Победители в упражнениях на отдельных снарядах определятся 23 и 24 октября.

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