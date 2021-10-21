Роскошная Ангелина Мельникова вернула России золото ЧМ в многоборье спустя 11 лет. Русское ТВ не показало ее триумф

Читайте также Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира по спортивной гимнастике в личном многоборье

После золотого дубля российской спортивной гимнастики в Токио казалось, что популярность этого спорта в стране заметно возрастет. Не прошло и трех месяцев после Игр, как никто из телевещателей не приобрел права на показ чемпионата мира. И это с учетом того, что в Японию заявили двух олимпийских чемпионок — Ангелину Мельникову и Владиславу Уразову. Официальная трансляция от международной федерации гимнастики тоже оказалась под геоблоком — возможно, кто-то все же решил смотреть на женское многоборье, но скрыл такую возможность от публики.

Хозяйка соревнований Хитоми Хатакеда, показавшая в квалификации четвертый результат, получила серьезную травму спины на одной из тренировок и снялась с многоборья. Поэтому основными конкурентками для Мельниковой и Уразовой остались только американки Лиэнн Вонг и Кайла ДиЧелло.

Все претендентки на медали, кроме Владиславы, показали два винта Юрченко на опорном прыжке. Первую расстановку в турнирной таблице определило качество исполнения элемента. После первого снаряда лидировала ДиЧелло (14,600 балла), но Мельникова (14,466 балла) и Вонг (14,341 балла) отстали от нее совсем чуть-чуть. Уразова после падения в квалификации решила не рисковать, остановившись на одном винте (13,566 балла).

В упражнении на разновысоких брусьях россиянки, ожидаемо, подтянулись. С результатом в 14,533 балла в лидеры вышла Ангелина, а Влада выполнила комбинацию на 14,333 балла и вошла в топ-4. У американок произошла вынужденная ротация — Кайла упала с брусьев, получив скромные 12,766 балла. Лиэнн уверенно закрепилась на второй строчке за счет оценки в 14,066 балла.

Основная интрига турнира как обычно заключалась в прохождении бревна, самого непредсказуемого снаряда. Мельникова справилась с ним чуть хуже, чем в квалификации, но очень достойно — 13,800 балла. Вонг сократила отставание от россиянки на 0,1 балла, получив 13,9 балла. ДиЧелло все выступление шаталась, но не упала — 13,4 балла. В активе Уразовой были результаты и в 14 баллов, но в этом финале для нее звезды не сложились. Владислава упала уже на заскоке и потеряла все шансы на топ-3.

На последнем снаряде Влада выступала первой. Визуально все было выполнено чисто, но из-за низкой базы гимнастка не смогла навязать американкам борьбу за медали чемпионата мира. На вольных она проиграла ДиЧелло 0,4 балла и осталась четвертой. Лиэнн Вонг отчаянно боролась за золото и ловила все доскоки, 14,033 балла — серьезная заявка. Но Ангелина Мельникова не оставила американкам шанс на победу. Геля вышла на ковер последней и справилась с вольными упражнениями хорошо, хоть и заметно нервничала. Четвертый вид она проиграла Вонг (13,833 балла), но за счет отрыва осталась на первой строчке.

Впервые с 2010 года золото многоборья уезжает в Россию. Последней победительницей от нашей страны были легендарная Алия Мустафина, а в Японии прервала золотую серию американок Ангелина Мельникова. После долгих лет выступлений Геля выиграла личный турнир. А впереди еще финалы на отдельных снарядах, где, помимо Мельниковой, выступят Владислава Уразова и Яна Ворона.

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