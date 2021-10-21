Ангелина Мельникова: Измоталась в 21 год, чувствую, что телу нужен отдых

— Звание победительницы Олимпийских игр и чемпионата мира — звучит слишком круто?

— Я еще не могу привыкнуть к олимпийской чемпионке. Когда говорят: «Ангелина Мельникова — олимпийская чемпионка». Мне прям некомфортно, а теперь еще и чемпионка мира. Конечно, это фантастика, я о таком раньше, наверное, и мечтать не могла.

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— Сегодняшняя поездка на стадион была в предвкушении золотой медали или об этом не было мыслей?

— Я старалась, конечно, не думать, именно о победе. Я была сконцентрирована на своих программах. Не ожидала, что у меня получится хорошо выступить. К Олимпийским играм у меня было больше времени для подготовки. Получается, за месяц мне удалось восстановить свои полные программы. Я думала о том, как бы пройти свое.

— Тем не менее осознание, что сегодня твой день было?

— Да. В глубине души, наверное, я ехала сюда за этой медалью, так понимала, что на чемпионате мира не будет топ-гимнасток. Это правда мой шанс, хотя в сегодняшней борьбе против американок было реально страшно. Я понимала, что у нас разрыв минимальный, а после того, как американка сделала потрясающе вольные (упражнения), я начала немного переживать.

— Бревно стало переломной историей в выступлении?

— Бревно — это всегда проходящий снаряд. Считай, если ты выполнил бревно, то ты молодец — выиграл.

— После этого снаряда дышалось полегче?

— Да, дышалось легче 100%, я почувствовала прилив сил, была на кураже, чтобы сделать вольные. Благодаря этому куражу у меня получилось сделать то, что я сделала.

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— Вольные — это было с азартом?

— Да, это было с полной самоотдачей. Но у меня не получились повороты, чему я очень расстроилась. Также мне потом показали низкую базу, я даже не поняла, что конкретно мне не досчитали. Я просто увидела, что я первая и начала радоваться. Базу я посмотрела только потом.

— Этот год просто сумасшедший: золото Игр, золото чемпионата мира и Европы. Что дальше?

— Не знаю.

— Есть ли силы?

— Я чувствую внутри себя еще силы, но, если честно, я уже чувствую, что немного вздыхаю, потому что после соревнований я реально измотана. Чувствую, что мое тело должно отдохнуть. Тело за все эти годы правда измоталось.

— При учете что тебе всего 21 год…

— Да, но какие они были (смеется).

— Впереди еще четыре финала на всех снарядах. Если расставить по приоритетам, что наиболее важно?

— Больше всего (переживаю) за вольные. Тоже брусья, хочется сделать свою комбинацию. Посмотрим. Прыжок я вообще не готовила, его я впервые начала готовить только здесь, а бревно не знаю, как получится.