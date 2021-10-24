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16:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские гимнасты выиграли четыре медали на чемпионате мира в Японии

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Сборная России завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.

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Источник: AFP 2021
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Три награды принесла сборной России Ангелина Мельникова, завоевавшая золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. Обладателем еще одной бронзы стал Григорий Климентьев в упражнениях на кольцах.

Мельникова стала первой россиянкой, завоевавшей золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье с 2010 года, когда таким же достижением отметилась Алия Мустафина.

Сборная России заняла пятое место в командном зачете турнира в Китакюсю. Первой стала сборная Китая — пять золотых, одна серебряная и две бронзовых награды. Второй результат у Японии (2−5−1), третий — у Италии (1−2−1), четвертый — у США (1−1−3).

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