Российские гимнасты выиграли четыре медали на чемпионате мира в Японии

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Три награды принесла сборной России Ангелина Мельникова, завоевавшая золото в индивидуальном многоборье, серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. Обладателем еще одной бронзы стал Григорий Климентьев в упражнениях на кольцах.

Мельникова стала первой россиянкой, завоевавшей золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье с 2010 года, когда таким же достижением отметилась Алия Мустафина.