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16:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Гимнастка Ангелина Мельникова сделала заявление по поводу судейского скандала на ЧМ

Олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира, россиянка Ангелина Мельникова высказалась о судейском скандале на чемпионате мира в Китакюсю (Япония).

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Источник: AFP 2021
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Мельникова выразила недовольство оценками, выставленными ей в финале вольных упражнений.

Напомним, Мельникова стала второй с результатом 14,000 балла, победу одержала японка Маи Мураками (14,066).

Изначально японка получила меньше баллов, чем Мельникова, однако после запрошенного повтора судьи повысили оценку Мураками на 0,1 балла, в результате чего Маи обошла россиянку. Протест российской команды отклонили.

«Мне не засчитали вот этот поворот. Никогда, никогда у меня не было с ним проблем. Не знаю, что произошло и почему его не засчитали. Протест не приняли. То, что нам ответили на подачу протеста, я даже говорить не буду. Это было ужасно. Мне очень жаль, я расстроена. Сделала, что могла, выполнила свой максимум. Одно из лучших моих исполнений вольных упражнений», — написала Мельникова в «сториз» своего «инстаграма».

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