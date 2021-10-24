«Это было ужасно». Русскую героиню чемпионата мира по гимнастике обокрали в последний день

В заключительный день чемпионата мира по спортивной гимнастике разыграли последние комплекты медалей на отдельных снарядах. Мужчины выступили с опорным прыжком и упражнениями на параллельных брусьях и перекладине. Женщины показали вольные упражнения и комбинации на бревне.

Из россиян в последних финалах выступили только девушки. Ангелина Мельникова квалифицировалась на оба снаряда, Яна Ворона — на бревно, а Владислава Уразова — на вольные упражнения.

Бревно, как обычно, оказалось самым непредсказуемым снарядом. Яне Вороне выпал первый стартовый номер в этом виде. Гимнастка уверенно начала выступление, но потом не удержалась на повороте и спрыгнула. Падение сильно снизило ее результат — печальные 11,833 балла.

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Лидер квалификации Люо Руи не справилась с акробатической связкой и тоже упала. Ее призрачные шансы на медаль сохранялись за счет высокой базовой сложности программы. Люо достаточно долго ждала свои оценки. Судьи решили внести немного интриги в этом финале, но затем на табло высветились скромные 13,4 балла (в квалификации было 14,566). Китайская делегация подала протест после выступления Руи, но он не был удовлетворен. Более того, спортсменке даже снизили итоговый результат на 0,1 балла — осталось всего 13,3.

Опытная Ребека Андраде продолжила серию падений с бревна. На этот раз оно было допущено в самом начале упражнения, на заскоке. Поддержала коллегу и Ангелина Мельникова, не справившись с приземлением акробатики.

Одно из лучших выступлений в карьере показала японка Урара Асикава. С минимальными сбавками за исполнение Урара выполнила самую сложную комбинацию среди финалисток. 14,1 балла — заслуженное золото, первое для страны с 1954 года.

Чемпионка мира 2017 года на бревне Паулина Шефер — живой пример того, как важно в гимнастике иметь не только суперсложные программы, но и потрясающее исполнение. По трудности ее комбинация была одна из самых простых в финале. Зато максимально точное исполнение всех элементов, включая именное сальто с поворотом на 180 градусов, позволило ей набрать вполне конкурентоспособные 13,8 балла и выиграть серебро в Китакюсю.

Вольные упражнения открыла россиянка Владислава Уразова. Ей сегодня удались все запланированные элементы. Но низкая базовая сложность не позволила Владе бороться за медали — 13,7 балла и очередное четвертое место в копилке Уразовой.

Вольные Ангелины Мельниковой стали одним из лучших выступлений в карьере гимнастки. Хотя по оценкам и не скажешь — 14 баллов, как и в квалификации, но с пониженной трудностью. Все дело в том, что россиянке не засчитали один из поворотов, посчитав его по более простой группе сложности. Сама Мельникова призналась, что с этим элементом никогда не было проблем. Естественно, российская делегация попыталась оспорить результат, но безуспешно.

То, что нам ответили на подачу протеста, я даже не буду озвучивать. Это было ужасно Ангелина Мельникова российская гимнастка

Зато хозяйке турнира Маи Мураками протест удовлетворили. Изначально японка получила 13,966 балла и проигрывала Мельниковой. После пересмотра Мураками подняли результат до 14,066 балла, что позволило ей выиграть золото в этом виде.

«Дело в том, что у нее просто забрали золотую медаль. Вы сами понимаете, японку вывели на первое место, вот и все. Очевидно, что так они решили. Для нас это золотая медаль Гели, это даже не обсуждается», — прокомментировала РИА Новости скандал старший тренер сборной Валентина Родионенко.

По итогам турнира Ангелина уезжает домой с полным комплектом медалей чемпионата мира (золото в многоборье, серебро на вольных упражнениях и бронза на опорном прыжке). В 2021 году Мельникова выиграла как минимум по три медали на всех главных стартах — чемпионатах Европы и мира и Олимпийских играх.