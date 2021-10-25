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11:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Лишенная золота ЧМ гимнастка Мельникова обратилась к победившей ее сопернице

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова в Instagram обратилась к победившей ее в вольных упражнениях на чемпионате мира в Китакюсю японке Маи Мураками.

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Источник: Reuters

Спортсменка пожелала сопернице удачи в будущем и назвала японку невероятным, добрым человеком. Она подчеркнула, что рада выступать вместе с ней в гимнастике. «Ты невероятна! Удачи в будущем! Люблю тебя», — написала в ответ Мураками.

24 октября старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала судейство на чемпионате мира. Родионенко заявила, что судьи не засчитали Мельниковой один из выполненных элементов и отклонили поданный по этому поводу протест. По ее мнению, арбитры отняли у россиянки золото.

Ранее 24 октября Мельникова завоевала серебро в вольных упражнениях на ЧМ. Победительницей стала японка Маи Мураками. При этом изначально судьи поставили ее на второе место, однако сборная Японии подала протест, в результате которого Мураками получила 0,1 балла.

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