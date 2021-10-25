Сборная России по художественной гимнастике определилась с окончательным составом на ЧМ

Сборная России по художественной гимнастике определилась с окончательным составом на ЧМ

У сборной России определился окончательный состав на чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября.