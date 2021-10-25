Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
СКА
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Сельта
Хоккей. НХЛ
26.10
Баффало
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
26.10
Каролина
Торонто
Хоккей. НХЛ
26.10
Коламбус
Даллас
Хоккей. НХЛ
26.10
Оттава
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
26.10
Рейнджерс
Калгари
Хоккей. НХЛ
26.10
Флорида
Аризона
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Айлендерс
02
Все события
15:26 (мск), источник: Матч ТВ

Сборная России по художественной гимнастике определилась с окончательным составом на ЧМ

У сборной России определился окончательный состав на чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

От национальной команды соревнование заявлены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (групповые упражнения).

Добавим, что Вера Шаталина, тренер сестер Авериных, не поедет на чемпионат мира по личным обстоятельствам.

 СМИ называют 9 вариантов на замену Черчесова в сборной. Оцениваем вероятности, плюсы и минусы
Война окончена. Станислав Черчесов уволен в запас
Фоторепортажи
18Семин подарил медаль фанату, а «Локо» — победу «Галатасараю»
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь