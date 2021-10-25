Сборная России по художественной гимнастике определилась с окончательным составом на ЧМ
У сборной России определился окончательный состав на чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября.
У сборной России определился окончательный состав на чемпионат мира по художественной гимнастике, который пройдет в Китакюсю с 27 по 31 октября.
От национальной команды соревнование заявлены Арина и Дина Аверины (личное первенство), Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева (групповые упражнения).
Добавим, что Вера Шаталина, тренер сестер Авериных, не поедет на чемпионат мира по личным обстоятельствам.