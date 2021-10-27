Прекрасным пол: сколько медалей возьмут наши гимнастки на ЧМ в Японии

Лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины спустя два с половиной месяца после неудачи на Играх в Токио — 2020 снова выступят на международной арене.

Впервые с 2000 года чемпионат мира пройдет в один год с Олимпиадой. Его примет японский город Китакюсю (с 27—31 октября ), где совсем недавно закончился ЧМ по спортивной гимнастике.

Увы, главная интрига постолимпийского старта была убита снятием Линой Ашрам и сборной Болгарии. Еще в начале сентября в Израильской федерации гимнастики сообщили, что чемпионка Игр-2020 пропустит турнир по «профессиональным соображениям», а сборная Болгарии (обошедшая нас в Токио в групповых упражнениях) была вынуждена сняться за день до старта ЧМ.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--711f01fe078166e500d3" data-vnd="711f01fe078166e500d3" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=711f01fe078166e500d3" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Выиграть перед сменой правил

Интересно, что несмотря на такой интерес к художественной гимнастике после Игр в Токио, ЧМ не будут показывать на общедоступном телевидении. Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.

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Напомним, что и ЧМ по спортивной гимнастике также не был показан в России. Несмотря на это, интерес к ЧМ ожидается колоссальный. Все-таки это будет первый крупный старт после досадного поражения на Олимпиаде для Дины и Арины Авериных, занявших второе и четвертое место в Токио.

После Игр Ирине Винер-Усмановой удалось убедить спортсменок остаться в спорте до Игр в Париже — 2024. Титулованный тренер отметила, что раньше смотрела на девушек как на совместный проект, но теперь работает с каждой индивидуально.

А Дина и Арина, кажется, всерьез пытаются вернуться. Если бы они совсем не хотели больше выступать, то никто не смог бы их заставить. На ЧМ они готовы были взять реванш у Линой Ашрам, но та отказалась от поездки в Китакюсю еще два месяца назад. При этом все остальные мировые лидеры решили не игнорировать турнир, включая бронзового призера Игр-2020 Алину Горносько. Плюс на Олимпиаде разыгрывалось всего два комплекта наград: в личном и командном многоборье.

Чемпионат мира дает больше шансов, потому что комплекты медалей есть и в отдельных упражнениях: с обручем, мячом, лентой и булавами. У каждой гимнастки будет теоретический шанс выиграть пять медалей. В командных соревнованиях разыгрывается три комплекта.

— Я видела выступления Дины и Арины в Москве на Olympico Cup. У меня сложилось такое впечатление, что они отдыхали не десять дней после Токио, а два месяца. Настолько яркие, воздушные, легкие. Хочется, чтобы они на таком же позитиве выступили и в Китакюсю. Думаю, они чувствуют, что все их поддерживают, — рассказала «Известиям» пятикратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпиады-1996 Яна Батыршина. — Да, Ашрам не будет, но не стоит говорить, что ЧМ стал неинтересен. Во всех видах много достойных спортсменок, которые будут бороться с нами за медали. Все остальные сильнейшие приехали в Японию. К тому же, это первый ЧМ с 2000 года, который проводится в год Олимпиады. Всегда интересно спустя два месяца после Игр вновь увидеть мировых лидеров. Смогут ли они выдать два суперстарта за такой короткий период времени, будут ли какие-то изменения в их программах?

Еще один важный момент: после ЧМ в художественной гимнастике произойдут серьезные изменения в правилах. В них акцент будет делаться на гибкость тела, а не на риски и трудности (как сейчас). Многие эксперты считают, что этот стиль не совсем подходит сестрам Авериным. В Китакюсю же они могут красиво и уверенно выиграть по старым правилам и со спокойной душой перестраиваться.

Травма или страх?

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В командном первенстве наш состав после Токио обновился наполовину: вернулась олимпийская чемпионка Мария Толкачева, тяжело переболевшая коронавирусом, плюс присоединились Ольга Карасева и Полина Орлова. Пока новые девушки вливаются в команду не без ошибок. Оба дня гимнастки (Карасева и Орлова) теряли предметы на турнире Olympico Cup в Москве. Уже на чемпионате мира надо было заметно повысить свой уровень, чтобы соперничать с олимпийскими чемпионками из Болгарии. Те, в отличие от победительницы в индивидуальном виде израильтянки Лины Ашрам, приехали в Японию. Но во вторник стало известно, что болгарки снялись с ЧМ из-за травмы Лауры Траатс.

— Я удивилась, что у сборной Болгарии нет запасной в командной первенстве, — заметила Яна Батыршина. — По идее, в этом виде программы должна быть запасная. Они не повезли [еще одну спортсменку] и ошиблись.

Расписание чемпионата мира по художественной гимнастике — 2021

27 октября

Обруч, мяч (квалификация) — 4:00 мск.

Обруч (финал) — 13:15 мск.

Мяч (финал) — 14:00 мск.

28 октября

Лента, булавы (квалификация) — 04:00 мск.

Булавы (финал) — 13:15 мск.

Лента (финал) — 14:00 мск.

29 октября

Групповое многоборье (5 мячей, 3 обруча + 2 пары булав) — 10:50 мск.

30 октября

Личное многоборье — 8:30 мск.

31 октября

Группы (5 мячей, 3 обруча) — 11:30 мск.