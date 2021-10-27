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13:30 (мск), источник: Матч ТВ

Чемпионат мира по художественной гимнастике пропускают олимпийские чемпионы. Так ли ценна теперь победа на нем?

Колонка Сергея Лисина.

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Источник: AFP 2021

Утром 27 октября в японском Китакюсю начинается соревновательная часть ЧМ-2021 по художественной гимнастике — турнира уникального и беспрецедентного, судите сами:

  1. Чемпионат мира в олимпийский год не проводили уже 25 лет. Таковых в принципе было всего два, в 1992-м и 1996-м, но турнир 1996 года прошел за месяц до Олимпиады, так что там ситуация складывалась иная. И даже несмотря на это, затем подобную практику прекратили — слишком тяжело было спортсменкам удерживать форму для ЧМ и Игр в рамках одного сезона.
  2. Даже те два далеких ЧМ в 1990-х проходили по сокращенной программе. В 1992-м разыгрывали личное и групповое многоборье и финалы в отдельных видах, всего восемь комплектов наград. В 1996-м у личниц были лишь финалы в отдельных, а у групповичек и финалы и многоборье, то есть семь комплектов. Предстоящий ЧМ включает в себя вообще все что только можно: девять комплектов — многоборья у личниц и групповичек, финалы, плюс командное первенство. И все это спустя восемьдесят дней после завершения олимпийского турнира.
  3. Никогда еще путь к Олимпиаде, а значит, и к постолимпийскому ЧМ не был для гимнасток столь долгим — вместо привычных четырех лет он занял пять, из которых последние полтора года спортсменки толком не выступали — многие турниры были отменены или отложены, гимнастки зачастую не видели соперниц, не понимали их готовность.

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Источник: AFP 2021

Чтобы осознать масштаб, достаточно сказать, что любая из тех девушек, кто была в Токио и завершит турнир в Китакюсю, сможет смело говорить всем старшим подругам по виду, которые родились примерно после 1974 года: «Я прошла через то, чего вы даже не нюхали». И это будет правдой. Подобная связка — Олимпиада, а затем ЧМ — оказалась слишком тяжела даже для двух сильнейших гимнасток заката СССР Тимошенко и Скалдиной, которые после Игр в Барселоне не поехали в Брюссель: Украина, которую представляли обе спортсменки, отправила на турнир 15-летнюю (без одного месяца) Екатерину Серебрянскую, будущую чемпионку Атланты, и 17-летнюю Викторию Яни. Обе тогда вернулись без наград, все золото взяла наша Оксана Костина. И несмотря на триумф Костиной и страшную трагедию в ее дальнейшей судьбе, один вопрос остается: каковы были бы расклады на том ЧМ, не закончи Тимошенко и Скалдина карьеры сразу после Барселоны-92?

Источник: Reuters

Сейчас ситуация 1992-го отчасти повторяется. Золотые медалистки Токио чемпионат мира пропустят — Линой Ашрам объявила об этом уже достаточно давно, а сборная Болгарии в групповых — только утром 26 октября (причиной стала травма одной из гимнасток, полученная на тренировке 25-го числа). Таким образом, на ковер этого первенства планеты из медалистов ОИ выйдут только серебряные и бронзовые, которыми у личниц стали Дина Аверина и Алина Горносько (Беларусь), а у групповичек — сборные России и Италии. Конечно, не стоит забывать обладательницу четвертого места в Токио Арину Аверину и групповичек сборной Беларуси, из-за досадных ошибок ставших на Олимпиаде только пятыми.

Многие ждут реванша сборной России. И он вполне реален. Но будет ли этот реванш, эта победа полноценной в отсутствие чемпионов Токио? Конечно, ситуация не настолько тяжелая, как была в совсем уже далеком 1984-м, когда в Лос-Анджелес на первую в истории вида Олимпиаду не приехали вообще все сильнейшие. И даже не настолько сомнительная, как в 1992-м, но тем не менее. Можно долго повторять, что российские гимнастки сильнее всех, что с ними работают лучшие специалисты, но, к сожалению, откровения после Токио показали, что эти специалисты не смогли собрать спину Дины Авериной, которая в результате была вынуждена упростить программу в части элементов тела. Можно повторять, словно мантру, заклинание о том, что наше групповое засудили, но по факту в пяти парах булав Алиса Тищенко не скрутила планше синхронно со всей командой, а в смешанном виде (мячи и обручи) Анастасия Максимова по-футбольному спасла неточный бросок мяча, отбив его ногой. Это было. Это осталось на записях, и это не удалить из интернета.

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Да, на ЧМ, в отличие от Олимпиады, у России будет свой судья — Виктория Аникина. Она же работала на ЧЕ в Варне в начале лета 2021-го, когда у наших все было хорошо. Она уже давно судит все крупнейшие турниры как судья от России, за исключением самых главных — Олимпиад. Ее не было в Рио, ее не было в Токио. Отсутствие Аникиной в Рио не сильно помешало России взять два золота из двух возможных, так что считать Викторию Евгеньевну мегафактором, который все изменит, наверное, не совсем правильно.

Если вы думаете, что я как-то желаю поражения сборной России, то это не так. Я искренне желаю нашим победы. Но победы, после которой групповичкам не придется говорить: «Мы все сделали», притворившись, что ошибок, о коих говорилось выше, не было. Победы, после которой Дине Авериной не придется повторять рассказанную ей кем-то историю о том, что личницы Олимпиады с потерями не выигрывают (Тимошенко же выиграла). Победы, после которой можно будет стоять на пьедестале спокойно, зная, что это твоя медаль и никто не будет шептаться за твоей спиной. Вот такая победа сейчас нужна российской художественной гимнастике, только такая, а не с узлами на лентах, нескрученными планше и другими ошибками. Нормальная спортивная победа без оговорок.

Где смотреть?

Квалификации транслировать не будут вообще, но после завершения обещают записи выступлений каждой гимнастки и команд в групповых упражнениях. Прямая трансляция будет лишь финалов, и посмотреть ее российским болельщикам можно будет на YouTube-канале международной федерации.

Когда смотреть?

  • 27 октября — с 13:15 (здесь и далее время московское) финалы личниц в обруче и мяче
  • 28 октября — с 13:15 финалы личниц в булавах и ленте
  • 29 октября — с 10:50 групповое многоборье
  • 30 октября — с 8:30 личное многоборье
  • 31 октября — с 11:30 финалы групповых упражнений

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