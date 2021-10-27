Чемпионат мира по художественной гимнастике пропускают олимпийские чемпионы. Так ли ценна теперь победа на нем?

Утром 27 октября в японском Китакюсю начинается соревновательная часть ЧМ-2021 по художественной гимнастике — турнира уникального и беспрецедентного, судите сами:

Чемпионат мира в олимпийский год не проводили уже 25 лет. Таковых в принципе было всего два, в 1992-м и 1996-м, но турнир 1996 года прошел за месяц до Олимпиады, так что там ситуация складывалась иная. И даже несмотря на это, затем подобную практику прекратили — слишком тяжело было спортсменкам удерживать форму для ЧМ и Игр в рамках одного сезона. Даже те два далеких ЧМ в 1990-х проходили по сокращенной программе. В 1992-м разыгрывали личное и групповое многоборье и финалы в отдельных видах, всего восемь комплектов наград. В 1996-м у личниц были лишь финалы в отдельных, а у групповичек и финалы и многоборье, то есть семь комплектов. Предстоящий ЧМ включает в себя вообще все что только можно: девять комплектов — многоборья у личниц и групповичек, финалы, плюс командное первенство. И все это спустя восемьдесят дней после завершения олимпийского турнира. Никогда еще путь к Олимпиаде, а значит, и к постолимпийскому ЧМ не был для гимнасток столь долгим — вместо привычных четырех лет он занял пять, из которых последние полтора года спортсменки толком не выступали — многие турниры были отменены или отложены, гимнастки зачастую не видели соперниц, не понимали их готовность.

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Чтобы осознать масштаб, достаточно сказать, что любая из тех девушек, кто была в Токио и завершит турнир в Китакюсю, сможет смело говорить всем старшим подругам по виду, которые родились примерно после 1974 года: «Я прошла через то, чего вы даже не нюхали». И это будет правдой. Подобная связка — Олимпиада, а затем ЧМ — оказалась слишком тяжела даже для двух сильнейших гимнасток заката СССР Тимошенко и Скалдиной, которые после Игр в Барселоне не поехали в Брюссель: Украина, которую представляли обе спортсменки, отправила на турнир 15-летнюю (без одного месяца) Екатерину Серебрянскую, будущую чемпионку Атланты, и 17-летнюю Викторию Яни. Обе тогда вернулись без наград, все золото взяла наша Оксана Костина. И несмотря на триумф Костиной и страшную трагедию в ее дальнейшей судьбе, один вопрос остается: каковы были бы расклады на том ЧМ, не закончи Тимошенко и Скалдина карьеры сразу после Барселоны-92?

Сейчас ситуация 1992-го отчасти повторяется. Золотые медалистки Токио чемпионат мира пропустят — Линой Ашрам объявила об этом уже достаточно давно, а сборная Болгарии в групповых — только утром 26 октября (причиной стала травма одной из гимнасток, полученная на тренировке 25-го числа). Таким образом, на ковер этого первенства планеты из медалистов ОИ выйдут только серебряные и бронзовые, которыми у личниц стали Дина Аверина и Алина Горносько (Беларусь), а у групповичек — сборные России и Италии. Конечно, не стоит забывать обладательницу четвертого места в Токио Арину Аверину и групповичек сборной Беларуси, из-за досадных ошибок ставших на Олимпиаде только пятыми.

Многие ждут реванша сборной России. И он вполне реален. Но будет ли этот реванш, эта победа полноценной в отсутствие чемпионов Токио? Конечно, ситуация не настолько тяжелая, как была в совсем уже далеком 1984-м, когда в Лос-Анджелес на первую в истории вида Олимпиаду не приехали вообще все сильнейшие. И даже не настолько сомнительная, как в 1992-м, но тем не менее. Можно долго повторять, что российские гимнастки сильнее всех, что с ними работают лучшие специалисты, но, к сожалению, откровения после Токио показали, что эти специалисты не смогли собрать спину Дины Авериной, которая в результате была вынуждена упростить программу в части элементов тела. Можно повторять, словно мантру, заклинание о том, что наше групповое засудили, но по факту в пяти парах булав Алиса Тищенко не скрутила планше синхронно со всей командой, а в смешанном виде (мячи и обручи) Анастасия Максимова по-футбольному спасла неточный бросок мяча, отбив его ногой. Это было. Это осталось на записях, и это не удалить из интернета.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CD0M6acjDxo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CD0M6acjDxo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CD0M6acjDxo/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Виктория Аникина (@viktorianikina)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Да, на ЧМ, в отличие от Олимпиады, у России будет свой судья — Виктория Аникина. Она же работала на ЧЕ в Варне в начале лета 2021-го, когда у наших все было хорошо. Она уже давно судит все крупнейшие турниры как судья от России, за исключением самых главных — Олимпиад. Ее не было в Рио, ее не было в Токио. Отсутствие Аникиной в Рио не сильно помешало России взять два золота из двух возможных, так что считать Викторию Евгеньевну мегафактором, который все изменит, наверное, не совсем правильно.

Если вы думаете, что я как-то желаю поражения сборной России, то это не так. Я искренне желаю нашим победы. Но победы, после которой групповичкам не придется говорить: «Мы все сделали», притворившись, что ошибок, о коих говорилось выше, не было. Победы, после которой Дине Авериной не придется повторять рассказанную ей кем-то историю о том, что личницы Олимпиады с потерями не выигрывают (Тимошенко же выиграла). Победы, после которой можно будет стоять на пьедестале спокойно, зная, что это твоя медаль и никто не будет шептаться за твоей спиной. Вот такая победа сейчас нужна российской художественной гимнастике, только такая, а не с узлами на лентах, нескрученными планше и другими ошибками. Нормальная спортивная победа без оговорок.

Где смотреть?

Квалификации транслировать не будут вообще, но после завершения обещают записи выступлений каждой гимнастки и команд в групповых упражнениях. Прямая трансляция будет лишь финалов, и посмотреть ее российским болельщикам можно будет на YouTube-канале международной федерации.

Когда смотреть?