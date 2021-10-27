Аверины вышли в финал чемпионата мира по художественной гимнастике
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финал чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россиянки Дина и Арина Аверины вышли в финал чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем и мячом.
Дина Аверина (27,850) стала первой в квалификации упражнений с обручем, ее сестра Арина (27,150) показала третий результат.
В упражнении с мячом в квалификационных соревнованиях также первенствовала Дина (28,875), получив 0,05 штрафных балла. Арина (28,550) в этой дисциплине стала второй.
После двух упражнений в индивидуальном многоборье лидирует Дина Аверина (56,725), Арина (55,700) идет на втором месте, белоруска Алина Горносько (54,475) — на третьем.
Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал в Китакюсю (Япония) в среду. Позднее в этот же день состоятся финалы в упражнениях с мячом и обручем.
Ранее сообщалось, что сборная Израиля не выступит на чемпионате мира. Спортсменка из этой страны Линой Ашрам стала обладательницей золотой медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх в Токио. Кроме того, в групповых упражнениях чемпионата мира не сможет выступить завоевавшая золото ОИ в Токио сборная Болгарии, которая отказалась от участия из-за травмы одной из гимнасток.