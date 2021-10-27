Аверины вышли в финал чемпионата мира по художественной гимнастике

Дина Аверина (27,850) стала первой в квалификации упражнений с обручем, ее сестра Арина (27,150) показала третий результат.

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В упражнении с мячом в квалификационных соревнованиях также первенствовала Дина (28,875), получив 0,05 штрафных балла. Арина (28,550) в этой дисциплине стала второй.

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После двух упражнений в индивидуальном многоборье лидирует Дина Аверина (56,725), Арина (55,700) идет на втором месте, белоруска Алина Горносько (54,475) — на третьем.

Чемпионат мира по художественной гимнастике стартовал в Китакюсю (Япония) в среду. Позднее в этот же день состоятся финалы в упражнениях с мячом и обручем.