Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧМ, Арина уронила предмет

Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем на ЧМ, Арина уронила предмет

Российская гимнастка Дина Аверина завоевала золотую медаль в упражнениях с обручем на чемпионате мира, который проходит в Китакюсю (Япония) с 27 по 31 октября.