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14:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике

Российская гимнастка Дина Аверина, выиграв очередную золотую медаль мирового первенства в Китакюсю (Япония), стала 15-кратной чемпионкой мира.

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Источник: РИА "Новости"
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За один лишь сегодняшний день 23-летняя спортсменка выиграла две медали высшего достоинства — в соревнованиях с обручем и мячом.

Помимо 15 золотых медалей чемпионатов мира, Аверина за свою уже 10-летнюю профессиональную карьеру стала 10-кратной чемпионкой Европы и серебряным призёром Олимпийских игр в Токио.

В соревнованиях с обручем Дина получила от судей оценку 27,750 балла, почти на два балла опередив ближайшую преследовательницу в лице Алины Горносько из Беларуси.

В соревнованиях с мячом Аверина стала первой, получив 29.125 балла. Серебро досталось родной сестре Дины — Арине Авериной.

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